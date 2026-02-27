AI雲端明星CoreWeave財測遜色又大增資本支出 引發疑慮股價摔9%

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI雲端基礎設施供應商CoreWeave財報失色，財測也遜於市場預期。圖為該公司執行長英崔特。路透
AI雲端基礎設施供應商CoreWeave公布財報後，因虧損幅度超乎預期，加上資本支出計畫大幅攀升，引發市場對其擴張過快與資金壓力的疑慮，盤後股價重挫9%。

CoreWeave去年第4季每股虧損擴大至89美分，高於市場預計的49至72美分區間。營收為15.7億美元，年增110%，略優於預估的15.5億美元。至於市場更關注的展望，今年第1季營收預估將落在19億至20億美元之間，低於分析師預期的22.9億美元，短期成長動能略顯疲弱。

該公司並預告2026年資本支出將達到300億至350億美元，高於市場預期，也較2025年的103.1億美元顯著增加，顯示擴建資料中心與算力基礎設施的投資力道持續升溫。

CoreWeave出租輝達晶片與算力資源，客戶包括OpenAI、Meta與微軟。隨需求升溫，公司快速擴張，但債務也持續攀升。截至去年底，CoreWeave負債總額約213.7億美元。穆迪指出，其調整後槓桿倍數約6.9倍，在龐大資本支出下，未來至少18個月仍可能持續消耗現金。

對此，CoreWeave執行長英崔特（Mike Intrator）在受訪時表示，公司僅在確定客戶需求後才舉債購置設備，對此營運模式「毫無歉意」。他解釋，客戶急於取得更多算力，CoreWeave因此選擇加速擴張，即便短期內會犧牲部分利潤率。

