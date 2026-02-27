快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿特丹港務局局長點明：地緣政治風險不在誰租碼頭 關鍵在「貨櫃裡」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷蘭鹿特丹港務局執行長Boudewijn Siemons於2026年2月26日出席2025年年度營運數據記者會。歐新社
荷蘭鹿特丹港務局執行長Boudewijn Siemons於2026年2月26日出席2025年年度營運數據記者會。歐新社

歐洲最大港口鹿特丹港示警，與中國往來的貿易活動，正讓地緣政治風險持續升高。

針對近期外界質疑中國掌握該地區內貨櫃碼頭的爭議，鹿特丹港務局執行長Boudewijn Siemons指出，「真正的經濟脆弱性不在於誰承租這些碼頭，而是在於貨櫃裡裝的是什麼」。他說，大約四分之一的貨櫃來自中國，另有超過四分之一載有中國製零組件。

Siemons周四受訪表示，過去一年港口自東亞的進口量激增，同時也出現不得不退回空貨櫃的情況。

他指出，「這不是好現象」。根據鹿特丹港公布數據，2025年港口總吞吐量年減1.7%。本地生產商品愈來愈少，進口與消費卻愈來愈多，長期下來將不利於歐洲的國內生產毛額（GDP）。

為凸顯歐洲對中國的依賴程度上升，Siemons提到去年安世半導體引發的晶片供應危機，當時出口受阻，衝擊多個產業供應鏈。

他的談話正值鹿特丹港加強檢視外部勢力影響之際。作為歐洲關鍵物流樞紐，該港約有一半的貨櫃碼頭由與中國有關聯的企業營運。

貨櫃 碼頭 半導體

延伸閱讀

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

散裝航運利多 買盤轉進

巴拿馬強收長和2港口 馬士基、MSC接管18個月 港批自毀信用

長和兩港口遭巴拿馬接管 陸外交部：堅決維護企業合法權益

相關新聞

IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9％ 平價機時代恐告終

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的...

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

鹿特丹港務局局長點明：地緣政治風險不在誰租碼頭 關鍵在「貨櫃裡」

歐洲最大港口鹿特丹港示警，與中國往來的貿易活動，正讓地緣政治風險持續升高。

NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達（NVIDIA）在台灣時間26日清晨發布最新財報。這份全年營收突破2,000億美元、毛利率站穩75%的驚人數據背後，藏著一個更重要的訊號：AI已正式告別「只會聊天」的玩具階段，跨入「能執行任務」的

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。