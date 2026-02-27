鹿特丹港務局局長點明：地緣政治風險不在誰租碼頭 關鍵在「貨櫃裡」

歐洲最大港口鹿特丹港示警，與中國往來的貿易活動，正讓地緣政治風險持續升高。

針對近期外界質疑中國掌握該地區內貨櫃碼頭的爭議，鹿特丹港務局執行長Boudewijn Siemons指出，「真正的經濟脆弱性不在於誰承租這些碼頭，而是在於貨櫃裡裝的是什麼」。他說，大約四分之一的貨櫃來自中國，另有超過四分之一載有中國製零組件。

Siemons周四受訪表示，過去一年港口自東亞的進口量激增，同時也出現不得不退回空貨櫃的情況。

他指出，「這不是好現象」。根據鹿特丹港公布數據，2025年港口總吞吐量年減1.7%。本地生產商品愈來愈少，進口與消費卻愈來愈多，長期下來將不利於歐洲的國內生產毛額（GDP）。

為凸顯歐洲對中國的依賴程度上升，Siemons提到去年安世半導體引發的晶片供應危機，當時出口受阻，衝擊多個產業供應鏈。

他的談話正值鹿特丹港加強檢視外部勢力影響之際。作為歐洲關鍵物流樞紐，該港約有一半的貨櫃碼頭由與中國有關聯的企業營運。