油價震盪走低 金價小幅上揚

油價周四（26日）在震盪交投後收低，交易員盤中持續反映方向不一的美國與伊朗談判進展消息。金價小幅走高，市場同樣在留意中東地緣政治局勢以及美國新關稅政策對全球貿易的影響。

布蘭特原油期貨收盤跌0.10美元或0.14%，報每桶70.75美元。美國西德州原油期貨收跌0.21美元或0.32%，報每桶65.21美元。

周四美國與伊朗在日內瓦結束第三輪核子談判，距離美國總統川普設定的達成協議最後期限，僅剩數日。

在油市交易時段，圍繞著談判進展傳出不同方向的消息，導致價格震盪。先是有媒體報導稱，由於美國堅持伊朗實現零鈾濃縮，並要求將所有60%濃縮鈾運往美國，伊朗不從，談判陷入僵局，油價因而一度上漲逾1美元。

接近收盤前，調解方阿曼表示，日內瓦會談取得進展，下周將繼續技術面的磋商。亦有媒體引述美國官員指談判進展「積極」，再加上伊朗外長證實雙方協商有良好進展。油價於是在立即開戰可能性降低後轉為下跌。

周四另一個令油價出現疲軟跡象的原因是，有一項關鍵指標顯示，布蘭特原油自2024年以來，首次在非到期日出現供應過剩訊號。布蘭特原油與美國西德州原油之間的價差，一度擴大至每桶5.89美元。

市場接著要注意周日舉行的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議，屆時將決定4月的供應政策。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四（26日）收盤上漲0.39%，報每英兩5,184.97美元。投資人除了觀望美伊談判，也在權衡美國新關稅對全球貿易的影響。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong表示，近期金價走勢反映出「對新一輪關稅不確定性和地緣政治擔憂的重新定價」。他認為，在市場消化最新消息、聯準會（Fed）政策和美元走勢的同時，金價可能呈現雙向盤整。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant則是說，金價短期內或會出現回調，但他仍預期價格有挑戰5,400美元關卡的機會。