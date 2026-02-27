快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

油價震盪走低 金價小幅上揚

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價26日收盤時小幅下跌。 路透
國際油價26日收盤時小幅下跌。 路透

油價周四（26日）在震盪交投後收低，交易員盤中持續反映方向不一的美國伊朗談判進展消息。金價小幅走高，市場同樣在留意中東地緣政治局勢以及美國新關稅政策對全球貿易的影響。

布蘭特原油期貨收盤跌0.10美元或0.14%，報每桶70.75美元。美國西德州原油期貨收跌0.21美元或0.32%，報每桶65.21美元。

周四美國與伊朗在日內瓦結束第三輪核子談判，距離美國總統川普設定的達成協議最後期限，僅剩數日。

在油市交易時段，圍繞著談判進展傳出不同方向的消息，導致價格震盪。先是有媒體報導稱，由於美國堅持伊朗實現零鈾濃縮，並要求將所有60%濃縮鈾運往美國，伊朗不從，談判陷入僵局，油價因而一度上漲逾1美元。

接近收盤前，調解方阿曼表示，日內瓦會談取得進展，下周將繼續技術面的磋商。亦有媒體引述美國官員指談判進展「積極」，再加上伊朗外長證實雙方協商有良好進展。油價於是在立即開戰可能性降低後轉為下跌。

周四另一個令油價出現疲軟跡象的原因是，有一項關鍵指標顯示，布蘭特原油自2024年以來，首次在非到期日出現供應過剩訊號。布蘭特原油與美國西德州原油之間的價差，一度擴大至每桶5.89美元。

市場接著要注意周日舉行的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議，屆時將決定4月的供應政策。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四（26日）收盤上漲0.39%，報每英兩5,184.97美元。投資人除了觀望美伊談判，也在權衡美國新關稅對全球貿易的影響。

新加坡華僑銀行策略師Christopher Wong表示，近期金價走勢反映出「對新一輪關稅不確定性和地緣政治擔憂的重新定價」。他認為，在市場消化最新消息、聯準會（Fed）政策和美元走勢的同時，金價可能呈現雙向盤整。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant則是說，金價短期內或會出現回調，但他仍預期價格有挑戰5,400美元關卡的機會。

美國 金價 伊朗

延伸閱讀

市場關注美國伊朗談判 國際油價震盪收低

美國伊朗最新核談判結束 阿曼外長稱取得重大進展

OPEC+ 考慮恢復增產石油

開放美國投資石油天然氣？伊朗傳準備「商業大禮包」避免川普動武

相關新聞

IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9％ 平價機時代恐告終

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的...

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

鹿特丹港務局局長點明：地緣政治風險不在誰租碼頭 關鍵在「貨櫃裡」

歐洲最大港口鹿特丹港示警，與中國往來的貿易活動，正讓地緣政治風險持續升高。

NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達（NVIDIA）在台灣時間26日清晨發布最新財報。這份全年營收突破2,000億美元、毛利率站穩75%的驚人數據背後，藏著一個更重要的訊號：AI已正式告別「只會聊天」的玩具階段，跨入「能執行任務」的

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。