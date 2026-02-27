戴爾財報財測超亮眼 預測全年AI伺服器營收翻倍、股價狂漲11％

美國人工智慧（AI）伺服器與個人電腦（PC）大廠戴爾（Dell）上季營收與獲利都高於預期，本季營收預測更遠超乎華爾街預估，且預料全年AI優化伺服器營收將倍增至約500億美元，還承諾向股東返還更多現金，激勵股價26日盤後狂漲逾11%。

戴爾公布，止於1月30日的2026年度第4季（上季）年比成長39%，至創紀錄的333.8億美元，經調整後每股純益為3.89美元，都高於華爾街預期。

其中，包含儲存、軟體及伺服器產品基礎設施解決方案事業群，上季營收激增73%到196億美元，優於市場預估，且AI優化伺服器營收年比暴增342%至90億美元。

上季涵蓋PC業務的客戶解決方案部門營收增長14%至134.9億美元，也高於預估，主要為商業PC營收成長16%至116.1億美元帶動，消費者PC營收則略減0.3%到35.4億美元，但都優於預期。

而且，戴爾上季伺服器與網路部門營業利益率為優於預期的14.8%，緩解了市場價格大漲可能擠壓銷售的憂慮。美中不足的是，上季電腦部門營業利益率為4.7%，低於分析師預測。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，基礎設施客戶一開始經歷「價格震撼」，但迅速理解供應緊俏問題，將焦點轉向取得必要的零組件，促使大客戶為AI伺服器、傳統伺服器及儲存系統建設，積極採購供應。他說，戴爾去年12月10日調漲伺服器價格，今年1月6日調整PC價格。

戴爾預期，本季營收將介於347億-357億美元，全年營收將介於1,380億-1420億美元，都遠高於分析師預期。

戴爾也預測，今年度AI伺服器收入將成長103%至約500億美元。該公司表示，目前擁有4,000多家AI伺服器客戶，包括全球首富馬斯克的AI新創公司xAI、以及CoreWeave等。另一個利多是，戴爾司宣布調高現金股息20%，並加碼庫藏股計畫規模100億美元。

雖然Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜及Meta等科技巨擘預列今年將斥資至少6,300億美元，用於建設AI基礎設施，提振戴爾和美超微（Super Micro）等供應商的伺服器和資料中心設備需求，但記憶體晶片價格近來大漲，迫使戴爾和惠普等公司為抵銷成本壓力而漲價，引發可能抑制需求的憂慮。