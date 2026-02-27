快訊

回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開對抗」

春雨來了！鋒面雲雨帶發展旺 北台灣大雨稍後換中部

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

Google TPU攻進Meta！ 輝達獨霸局面面臨最強挑戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研的TPU訓練新一代AI模型。路透
臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研的TPU訓練新一代AI模型。路透

臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研AI晶片張量處理器（TPU）訓練新一代人工智慧模型。知情人士指出，雙方也討論Meta最快於明年直接購買TPU，部署於自家資料中心。

此舉為Google拓展TPU對外銷售的重要進展，並正面切入由輝達（Nvidia）主導的AI訓練晶片市場。

就在數日前，Meta才宣布未來數年將向輝達採購數百萬顆繪圖處理器（GPU）。此外，Meta本周也與超微（AMD）達成大型採購協議，但相關晶片主要用於AI推論，而非訓練。相較之下，此次TPU將用於模型訓練，被視為對輝達核心優勢領域的直接挑戰。

除Meta外，Google也與一家大型投資機構簽署條款清單，計劃成立合資企業購買並出租TPU給其他AI客戶，還與更多私募基金洽談類似架構。相關合資公司可能自行營運雲端業務，或透過專案融資方式取得資金，TPU甚至可作為抵押品。

Google內部曾評估，若TPU業務順利擴張，有機會爭取輝達約一成年度營收。

不過，Google同時面臨競合關係。Google Cloud本身仍是輝達GPU的重要客戶，多數AI開發者偏好使用GPU；而TPU與GPU皆由台積電代工，在產能上彼此競逐。

TPU 台積電 輝達 Meta

延伸閱讀

日本餐廳貼Google翻譯「中國遊客不許進入」告示惹議　網批歧視

強調打詐決心…Meta 發動跨國訴訟控告四家涉詐廣告商

Google 搜尋引擎勁敵 Perplexity 推超級 AI 代理

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

相關新聞

IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9％ 平價機時代恐告終

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的...

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達（NVIDIA）在台灣時間26日清晨發布最新財報。這份全年營收突破2,000億美元、毛利率站穩75%的驚人數據背後，藏著一個更重要的訊號：AI已正式告別「只會聊天」的玩具階段，跨入「能執行任務」的

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

Google TPU攻進Meta！ 輝達獨霸局面面臨最強挑戰

臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。