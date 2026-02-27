Google TPU攻進Meta！ 輝達獨霸局面面臨最強挑戰

臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研AI晶片張量處理器（TPU）訓練新一代人工智慧模型。知情人士指出，雙方也討論Meta最快於明年直接購買TPU，部署於自家資料中心。

此舉為Google拓展TPU對外銷售的重要進展，並正面切入由輝達（Nvidia）主導的AI訓練晶片市場。

就在數日前，Meta才宣布未來數年將向輝達採購數百萬顆繪圖處理器（GPU）。此外，Meta本周也與超微（AMD）達成大型採購協議，但相關晶片主要用於AI推論，而非訓練。相較之下，此次TPU將用於模型訓練，被視為對輝達核心優勢領域的直接挑戰。

除Meta外，Google也與一家大型投資機構簽署條款清單，計劃成立合資企業購買並出租TPU給其他AI客戶，還與更多私募基金洽談類似架構。相關合資公司可能自行營運雲端業務，或透過專案融資方式取得資金，TPU甚至可作為抵押品。

Google內部曾評估，若TPU業務順利擴張，有機會爭取輝達約一成年度營收。

不過，Google同時面臨競合關係。Google Cloud本身仍是輝達GPU的重要客戶，多數AI開發者偏好使用GPU；而TPU與GPU皆由台積電代工，在產能上彼此競逐。