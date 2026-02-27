Netflix放棄收購華納兄弟提案 股價盤後飆漲10％

快訊

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
Netflix退出收購華納兄弟探索的串流與影業資產提案。 路透
Netflix今天指出，將不再推進收購華納兄弟探索的串流與影業資產提案，表示在派拉蒙天空之舞將報價提高至每股31美元後，這筆交易在財務上已不再具有吸引力。

路透社報導，消息公布後，Netflix股價在盤後交易飆漲約10%。

Netflix聲明表示，「我們一向秉持紀律。在需要匹配派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）最新報價下，這筆交易已不再具有財務吸引力，因此我們決定不跟進出價。」

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）稍早表示，派拉蒙修訂後的每股31美元報價，優於目前與Netflix達成的協議。

本月稍早，Netflix曾給予華納兄弟七天豁免期，讓其向派拉蒙尋求「最佳且最終報價」。

Netflix去年12月同意以每股27.75美元收購華納兄弟串流與影業資產，表示這項報價加上計劃中的華納兄弟有線資產分拆，將為股東創造更高價值。

派拉蒙指出，對於華納兄弟董事會一致重申其提案是更具優勢的方案表示歡迎。

在修訂後的提案中，若交易未能獲得監管機關批准，派拉蒙將需支付的終止費從原本的58億美元提高至70億美元。

