NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達（NVIDIA）在台灣時間26日清晨發布最新財報。這份全年營收突破2,000億美元、毛利率站穩75%的驚人數據背後，藏著一個更重要的訊號：AI已正式告別「只會聊天」的玩具階段，跨入「能執行任務」的代理型AI（Agentic AI）時代，也再一次回擊了市場對AI泡沫化的質疑。



「算力需求正在爆發式成長，代理型AI的拐點正式降臨。」NVIDIA執行長黃仁勳一語道出AI市場的下一個轉折點即將開始。

這句話並非空泛宣示，而是直接反映在數字上。根據NVIDIA公布的數據，2026會計年度全年營收2159億美元，年成長65％；第四季營收681.27億美元，其中資料中心就占了623億美元，再度刷新紀錄。

換句話說，AI的上半場是生成式模型帶來「驚奇」；下半場則是代理型AI開始真正「做事」，包含自動寫程式、完成複雜任務、處理企業流程等，並把推理（inference）轉化為可持續變現的生意，黃仁勳更是在其財報會議直白地說「算力等於收入。」

他解釋，當Token被貨幣化，每一次推理、每一次生成都直接對應收入成長。這套與傳統IT預算截然不同的邏輯，解釋了為何即便雲端巨頭資本支出創新高，NVIDIA依然對需求高度樂觀。

Blackwell供不應求，Rubin接棒

支撐這波爆發的核心，是Blackwell架構的全面放量。

第四季資料中心營收623億美元，年成長75％，主要動能就來自Blackwell與Blackwell Ultra的快速拉貨。黃仁勳透露，即使是較舊的Hopper架構在市場上也幾乎售罄，這代表企業已從「實驗AI」轉向「全面部署」。

緊接著，NVIDIA已準備好接力棒Rubin平台。黃仁勳在CES指出Rubin平台，由六顆晶片組成，包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX─9 SuperNIC、BlueField─4 DPU以及Spectrum─6 Ethernet交換器，其關鍵承諾是在MoE模型訓練上可減少四分之三GPU數量，推理token成本最多降低10倍。

這裡透露一個重要方向，未來競爭不只在「算力有多強」，而在「每token成本有多低」。在電力受限、資料中心功耗受壓的環境下，「每瓦效能」已成為決策核心。誰能在相同功耗下創造更多token，誰就能創造更高收入。

主權AI崛起，國家成為新客戶

除了傳統科技巨頭，國家級客戶正成為NVIDIA最穩固的護城河。財務長克雷斯（Colette Kress）強調，客戶組成已擴及「主權國家（Sovereign Nations）」。

克雷斯在會議中明確指出，主權AI（Sovereign AI）業務年成長超過三倍，營收超過300億美元，來自加拿大、法國、荷蘭、新加坡與英國等國家。這代表AI基礎設施正被視為與電力、網路同等重要的國家級戰略資產。

黃仁勳更是強調，「每個國家都將建立並運營屬於自己的AI基礎設施」。一旦AI成為國力的一部分，投資週期就不再只是企業財務決策，而是長期國家戰略布局。

與企業預算不同，國家級投資週期長且具備高度防禦性，這讓NVIDIA的成長動能更具韌性，不易受單一產業景氣影響。

從聊天機器人到實體AI

黃仁勳在會議最後，被問到2030年全球資料中心資本支出是否可能達到3至4兆美元時，他從「第一原理」（First Principles）角度回答說道，「過去的軟體是預先寫好的；未來的軟體，是即時生成的」。

當所有軟體都轉為即時生成，token生成能力就成為核心生產力。他形容資料中心為「AI工廠（AI factories）」，這些工廠的產品不是鋼鐵或汽車，而是token。

而當代理型AI進入下一階段實體AI（Physical AI），應用擴展至機器人、自駕車、製造與工業場域，算力需求將進一步放大。

這也是為什麼NVIDIA早早就開始布局Omniverse、機器人平台與自駕生態系。

真正的護城河：網路與軟體

最後，值得注意的是一個被市場忽略的重點，資料中心網路（Networking）的爆發。單季網路營收達110億美元，年成長超過3.5倍；全年網路業務突破310億美元，相較2021年收購Mellanox當年成長超過十倍。

也顯凸顯了網路已經不再是配角，而是核心。

在AI工廠時代，GPU不再是孤立的晶片，而是需要透過NVLink、Spectrum─X、Ethernet與DPU緊密互連，形成一整座超級電腦。黃仁勳也多次強調，「每跨過一個介面，就會增加延遲與耗能。」因此NVIDIA的策略不是單賣晶片，而是極致協同設計（extreme codesign），把運算、網路、記憶體、軟體堆疊整合為一體。

當客戶採用的是整套AI工廠架構，而非單一元件時，替換成本就大幅提高。再加上CUDA生態系、TensorRT─LLM、1.5百萬個Hugging Face模型皆運行在CUDA之上，這讓NVIDIA的護城河不只是硬體，而是平台黏著度。

NVIDIA的這份財報，實際上宣告了一個舊時代的終結與新時代的開啟。當市場還在以「網際網路泡沫」的舊地圖尋找新世界的出口時，黃仁勳已經透過Blackwell與代理型AI，在算力的焦土上蓋起了現代文明的「新電力工廠」。

