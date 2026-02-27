美元指數微漲 日圓反彈止住二連跌

周四（26日）美元指數微幅上揚。日圓兌美元匯價反彈，日本銀行（央行）最鷹派委員高田創再次呼籲升息；日銀總裁植田和男則是表示，是否在3月和4月會議上升息，將取決於經濟數據。在交易員等待新的催化劑之際，匯市整體走勢受到壓抑。

植田和男說，如果日本在實現經濟與物價預期方面取得進展，日銀將繼續升息。周二有媒體報導，日本首相高市早苗上周與植田和男會晤時，對進一步升息表達了保留意見。

日圓兌美元匯率周四止步二連跌，轉為上漲0.15%，報156.13日圓兌1美元。台北時間今（27）日8:48繼續上漲0.19%。日圓周三走貶時，盤中最低曾觸及156.82的兩周來最低點。

投資銀行BBH在最新的研究報告中指出，日銀副總裁冰見野良三預定在下周一發表的演講，可能會為下次升息的時機提供更多線索。「我們的基準預測是，日銀通常於日本企業勞資雙方3月中旬結束春季薪資談判之後，將在4月28日的會議上恢復升息」。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四微幅上漲0.09%，報97.791。

匯市交易員現在評估美國新關稅、風險情緒和經濟狀況等影響市場因素，市場為此走勢受抑。Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說，「風險環境仍相對有支撐」，「但投資人信心偏低，幾乎沒有明確的、具有方向的趨勢」。

美國貿易代表葛里爾周三雖提到，部分國家的關稅稅率將從新實施的10%上調至15%或更高，但他未具體點名對象是哪些國家，也沒有再提供更多細節。

市場預期，隨著美國聯準會（Fed）在較高通膨與就業市場風險之間權衡，Fed至少在6月以前將維持利率不變。

周四美國最新就業數據顯示，上周美國初領失業金人數小幅增加4,000人，略低於預期，顯示裁員情況依然維持在相對較低的水準。在勞動力市場穩定的情況下，2月失業率看起來將會持穩。

Monex外匯交易員Andrew Hazlett因而認為，「這更加代表了現在的關注焦點，需要放在通膨而非就業市場，並為下半年的降息提供了支撐」。

周四風險資產遭到拋售，避險資金和月末資金流動也支持了美元。不過，美國銀行（BofA）策略師指出：「雖然月末調倉可能會讓美元稍為鬆一口氣，但在美元訊號參差不齊的背景下，我們繼續保持謹慎。」

道明證券的分析師則是說，未來幾個季度美元趨弱的風險仍然存在，美國經濟的韌性很可能達不到「例外論」水準。市場持續在為「美國交易」避險，令美元承壓。