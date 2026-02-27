快訊

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

「回到未來」男星遭指家暴6大罪！前女友控「性奴剝削勞力」本人反擊

鐵飯碗不香！日本醫學系報考降溫 「文科回歸」現象明顯

美元指數微漲 日圓反彈止住二連跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯率26日止貶回升。 路透
日圓兌美元匯率26日止貶回升。 路透

周四（26日）美元指數微幅上揚。日圓兌美元匯價反彈，日本銀行（央行）最鷹派委員高田創再次呼籲升息；日銀總裁植田和男則是表示，是否在3月和4月會議上升息，將取決於經濟數據。在交易員等待新的催化劑之際，匯市整體走勢受到壓抑。

植田和男說，如果日本在實現經濟與物價預期方面取得進展，日銀將繼續升息。周二有媒體報導，日本首相高市早苗上周與植田和男會晤時，對進一步升息表達了保留意見。

日圓兌美元匯率周四止步二連跌，轉為上漲0.15%，報156.13日圓兌1美元。台北時間今（27）日8:48繼續上漲0.19%。日圓周三走貶時，盤中最低曾觸及156.82的兩周來最低點。

投資銀行BBH在最新的研究報告中指出，日銀副總裁冰見野良三預定在下周一發表的演講，可能會為下次升息的時機提供更多線索。「我們的基準預測是，日銀通常於日本企業勞資雙方3月中旬結束春季薪資談判之後，將在4月28日的會議上恢復升息」。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四微幅上漲0.09%，報97.791。

匯市交易員現在評估美國新關稅、風險情緒和經濟狀況等影響市場因素，市場為此走勢受抑。Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說，「風險環境仍相對有支撐」，「但投資人信心偏低，幾乎沒有明確的、具有方向的趨勢」。

美國貿易代表葛里爾周三雖提到，部分國家的關稅稅率將從新實施的10%上調至15%或更高，但他未具體點名對象是哪些國家，也沒有再提供更多細節。

市場預期，隨著美國聯準會（Fed）在較高通膨與就業市場風險之間權衡，Fed至少在6月以前將維持利率不變。

周四美國最新就業數據顯示，上周美國初領失業金人數小幅增加4,000人，略低於預期，顯示裁員情況依然維持在相對較低的水準。在勞動力市場穩定的情況下，2月失業率看起來將會持穩。

Monex外匯交易員Andrew Hazlett因而認為，「這更加代表了現在的關注焦點，需要放在通膨而非就業市場，並為下半年的降息提供了支撐」。

周四風險資產遭到拋售，避險資金和月末資金流動也支持了美元。不過，美國銀行（BofA）策略師指出：「雖然月末調倉可能會讓美元稍為鬆一口氣，但在美元訊號參差不齊的背景下，我們繼續保持謹慎。」

道明證券的分析師則是說，未來幾個季度美元趨弱的風險仍然存在，美國經濟的韌性很可能達不到「例外論」水準。市場持續在為「美國交易」避險，令美元承壓。

美元 日圓 匯率

延伸閱讀

OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

政策利多和資金流入支撐 日本多重資產受青睞

中國大陸官員把ChatGPT當日誌 意外曝光抹黑高市、跨國恐嚇

川普擬訪問中國 美貿易代表：無意調高對中關稅水準

相關新聞

IDC：2026年全球智慧手機出貨萎縮12.9％ 平價機時代恐告終

研究機構IDC指出，受前所未有的記憶體晶片短缺影響，2026年全球智慧手機市場恐大幅萎縮12.9%，形同遭遇「史無前例的...

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達（NVIDIA）在台灣時間26日清晨發布最新財報。這份全年營收突破2,000億美元、毛利率站穩75%的驚人數據背後，藏著一個更重要的訊號：AI已正式告別「只會聊天」的玩具階段，跨入「能執行任務」的

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

Netflix放棄收購華納兄弟提案 股價盤後飆漲10％

Netflix今天指出，將不再推進收購華納兄弟探索的串流與影業資產提案，表示在派拉蒙天空之舞將報價提高至每股31美元後，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。