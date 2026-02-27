輝達砸700億美元鎖AI客戶 對台積電等供應鏈採購承諾飆至952億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達過去一年豪砸逾700億美元投資AI客戶，並將供應鏈採購承諾推高至952億美元，引發市場關注。圖為輝達執行長黃仁勳1月31日在台北宴請台灣科技業執行長。路透
輝達（Nvidia）上季財報亮眼，股價周三卻重挫5.5%，創下10個月來最大單日跌幅。市場關注的焦點，可能不在單季營收或獲利，而是在財報揭露的一項關鍵動向：公司過去一年動用逾700億美元現金，大舉投資客戶與合作夥伴股權，同時鎖定龐大產能承諾，加速以資本力量鞏固其AI晶片主導地位

根據最新現金流量表，輝達全年購入406億美元有價證券與175億美元私募股權，較前一年的265億美元與15億美元大幅增加。投資活動現金流支出由204億美元激增至522億美元。公司同時回購約400億美元股票，使帳上現金僅小幅成長，顯示龐大獲利幾乎全數再投入布局。

這種以資金綁定需求的模式引發討論。輝達投資OpenAI、CoreWeave等客戶，後者再承諾採購其AI加速器，用於建置資料中心與雲端服務，被部分市場人士質疑屬於「循環交易」，可能放大或提前實現對晶片的實際需求。公司高層則表示，在AI基礎建設需要鉅額前期資金的背景下，深度資本合作有助擴大生態系。

但公司高層強調，在技術革命需要鉅額資金的背景下，這種合作模式實屬必要。財務長柯蕾絲明確表示，投資從供應商到AI新創的「極致生態系」，是公司現金運用的最優先事項。

供應端承諾同樣受到檢視。電影《大賣空》主角原型投資人貝瑞點出一大風險：輝達最新採購義務已升至952億美元，一年前為161億美元。公司主要仰賴台積電（2330）代工生產AI加速器。若未來AI需求放緩，高額承諾可能形成壓力；但若成長延續，提前鎖定產能也將強化競爭優勢。

中國市場仍存在不確定性。美國政府雖核發少量H200處理器出貨許可，但須經美方檢查且面臨25%關稅。公司目前仍將中國資料中心營收排除在財測之外。輝達並表示已取得足夠庫存與供應承諾，出貨安排延伸至2027年。

