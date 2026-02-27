快訊

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝、北檢聲押禁見

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州洛杉磯好萊塢派拉蒙影業公司片廠園區一棟建築外牆展示公司標誌，攝於26日。路透
美國加州洛杉磯好萊塢派拉蒙影業公司片廠園區一棟建築外牆展示公司標誌，攝於26日。路透

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的競標戰26日出現重大轉折，華納兄弟探索公司董事會認定派拉蒙提出的修訂出價為更優方案後，Netflix決定放棄這筆收購交易。

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與彼得斯（Greg Peters）在聲明中表示：「我們談判達成的交易原本將為股東創造價值，並有明確取得監管批准的路徑。然而，我們始終保持紀律，在必須提高出價以匹配派拉蒙天舞最新報價的情況下，這筆交易在財務上已不再具吸引力，因此決定不會跟進出價。」

派拉蒙本周稍早將收購整個華納兄弟探索公司的報價，從每股30美元上調至31美元，全現金支付。這是派拉蒙近幾個月來多次修訂出價的最新一次，也是推進敵意收購後的最新調整，並取代華納兄弟探索公司與Netflix先前達成、以每股27.75美元出售影視製作與串流業務的協議。

Netflix上周授予華納兄弟探索公司7天豁免期，允許該公司重新與派拉蒙接觸，最終促成更高報價。派拉蒙的收購方案涵蓋整個華納兄弟探索公司，包括旗下付費電視頻道網絡，如CNN、TBS與TNT。最新出價並納入70億美元分手費條款，若合併未獲監管批准將支付該筆費用，同時也同意承擔若華納兄弟探索公司與Netflix交易破局時，原須支付的28億美元分手費。

董事會26日在聲明中指出，在派拉蒙提出更優出價後，Netflix有4個工作日可修改提案，但最終選擇退出，使這場歷時數月、雙方多次修訂報價的競逐暫告落幕。市場反應方面，Netflix股價26日盤後上漲10%，華納兄弟探索公司股價則下跌2%。

串流 Netflix

