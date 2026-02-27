台積電ADR下跌2.82％ 較台北交易溢價17.99％
台積電ADR周四（26日）下跌2.82%，收在376.81美元，較台北交易溢價17.99%。費城半導體指數同日下跌3.19%。
周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數微漲17.05點或0.03%，收在49,499.20點；標普500指數下跌37.27點或0.54%，收在6,908.86點；那斯達克指數下跌273.70點，或1.18%，收在22,878.38點。
台灣加權股價指數微漲1.42點，收在35,414.49點，台積電（2330）下跌20元或0.99%，收在1,995元。
個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）
台積電, TSM, 2,353.93, -2.82, 1,995.00, +17.99
聯電, UMC, 64.34, -2.37, 65.40, -1.61
日月光, ASX, 378.41, -3.50, 387.50, -2.35
中華電, CHT, 134.65, -1.17, 134.00, +0.49
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價
