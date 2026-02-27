快訊

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝、北檢聲押禁見

台積電ADR下跌2.82％ 較台北交易溢價17.99％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 26日結束先前二連漲，轉為下跌。 路透
台積電ADR 26日結束先前二連漲，轉為下跌。 路透

台積電ADR周四（26日）下跌2.82%，收在376.81美元，較台北交易溢價17.99%。費城半導體指數同日下跌3.19%。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數微漲17.05點或0.03%，收在49,499.20點；標普500指數下跌37.27點或0.54%，收在6,908.86點；那斯達克指數下跌273.70點，或1.18%，收在22,878.38點。

台灣加權股價指數微漲1.42點，收在35,414.49點，台積電（2330）下跌20元或0.99%，收在1,995元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,353.93, -2.82, 1,995.00, +17.99

聯電, UMC, 64.34, -2.37, 65.40, -1.61

日月光, ASX, 378.41, -3.50, 387.50, -2.35

中華電, CHT, 134.65, -1.17, 134.00, +0.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

外資馬年首度賣超105億元！賣最多竟是這檔記憶體 台積電、鴻海也難逃

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

相關新聞

華納競標戰重大轉折！不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購

串流巨擘Netflix與派拉蒙天舞（Skydance Media）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Dis...

美股標普500指數、那指下跌 輝達業績難以平息投資人對AI的憂慮

美國股市標普500指數和那斯達克指數周四下挫，此前人工智慧（AI）先鋒企業輝達（Nvidia）公布的財報未能令投資人滿意...

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

台積電ADR下跌2.82％ 較台北交易溢價17.99％

台積電ADR周四（26日）下跌2.82%，收在376.81美元，較台北交易溢價17.99%。費城半導體指數同日下跌3.1...

強調打詐決心…Meta 發動跨國訴訟控告四家涉詐廣告商

Meta積極偵測並瓦解網路詐騙與犯罪行為，進一步透過法律行動打擊濫用平台服務的詐騙集團。Meta宣布，已對位於中國大陸、...

中國機器人預期年銷2.8萬台 馬斯克早已視為最大勁敵

在今年中國大陸央視春晚直播中，人形機器人載歌載舞，成為全場焦點。這場表演令人印象深刻，但也引發外界疑問：如果機器人現在能跳舞、能表演武術，它們還能做什麼？美中在這場機器人戰爭中又各具種優勢及弱點？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。