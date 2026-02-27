聽新聞
0:00 / 0:00
輝達創去年春季來最大跌幅 拖累標普那指收低
輝達股價今天創下自去年春季以來最大單日跌幅，儘管華爾街多數股票均呈現上漲，但輝達的跌勢仍拖累美股大盤走低。
道瓊工業指數微漲17.05點或0.03%，收49499.20點。
標準普爾500指數下跌37.27點或0.54%，收6908.86點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌273.70點或1.18%，收22878.38點。
費城半導體指數挫跌270.17點或3.19%，收8197.26點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。