不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

輝達創去年春季來最大跌幅 拖累標普那指收低

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

輝達股價今天創下自去年春季以來最大單日跌幅，儘管華爾街多數股票均呈現上漲，但輝達的跌勢仍拖累美股大盤走低。

道瓊工業指數微漲17.05點或0.03%，收49499.20點。

標準普爾500指數下跌37.27點或0.54%，收6908.86點。

科技股為主的那斯達克指數下跌273.70點或1.18%，收22878.38點。

費城半導體指數挫跌270.17點或3.19%，收8197.26點。

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

就市論勢／ABF、半導體設備 看俏

輝達H200銷售不明朗 Q1營收展望 未納大陸

客製化AI晶片需求太強！今年這檔股票的表現將打敗輝達

陸出口管制造成釔、鈧短缺 美航太、半導體稀土荒加劇

路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供...

中國機器人預期年銷2.8萬台 馬斯克早已視為最大勁敵

在今年中國大陸央視春晚直播中，人形機器人載歌載舞，成為全場焦點。這場表演令人印象深刻，但也引發外界疑問：如果機器人現在能跳舞、能表演武術，它們還能做什麼？美中在這場機器人戰爭中又各具種優勢及弱點？

南韓基準利率維持不變 看齊Fed…發布點狀圖

南韓央行26日維持基準利率不變，並效法聯準會（Fed）的「點狀圖」，首度引進委員會對未來半年基準利率的預測中值，將在每年...

全球債務348兆美元 攀高

國際金融協會（IIF）25日指出，到2025年底，全球債務攀升至創紀錄的348兆美元，全年新增近29兆美元，為疫情高峰以...

OPEC+ 考慮恢復增產石油

在伊朗與美國將在26日進行新一輪會談之際，知情人士透露，沙烏地阿拉伯已擬定緊急應變計畫，目前正在提高石油產量，將在伊朗遭...

日本喊建三座半導體基地 以台積、Rapidus為核心…打造生態系

日本政府將興建三座具備人工智慧（AI）半導體高階設計軟體與開發工具的設施，這是東京當局打造國內半導體生產體系的一環，該體...

