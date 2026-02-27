歐盟與南方共同市場貿易協議 烏拉圭阿根廷相繼批准

中央社／ 蒙特維多/布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導

烏拉圭阿根廷今天成為首批批准「南方共同市場」（Mercosur）4個成員國與歐洲聯盟之間貿易協議的國家。

法新社報導，這份協議涵蓋烏拉圭、阿根廷、巴西、巴拉圭等南美4國。

繼參議院之後，烏拉圭眾議院今天批准這份協議。稍晚阿根廷亦完成通過協議的程序。

巴西下議院昨天也支持這項協議，但該協議在部分歐盟國家引發農民強烈反彈。

經過長達1/4世紀的談判後，今年1月簽署的這項協議將打造出全球最大的自由貿易區之一，將有助於歐盟出口更多車輛、機械、葡萄酒及烈酒至拉丁美洲。

作為回報，南美洲的肉類、糖、米、蜂蜜及黃豆生產商，將更容易進入全球主要經濟體之一的歐盟市場。

該協議仍需歐洲議會（European Parliament）議員批准，而歐洲議會已將協議送交歐盟最高法院審查。

在等待法院裁決期間，歐盟可以暫時實施這項協議，但尚未決定是否這麼做。

儘管協議在歐洲面臨法律挑戰，積極推動協議的南美國家仍著手進行批准程序。

日本喊建三座半導體基地 以台積電、Rapidus 為核心 打造生態系

日本政府將興建三座具備人工智慧（AI）半導體高階設計軟體與開發工具的設施，這是東京當局打造國內半導體生產體系的一環，該體...

Salesforce 財報符合預期 雲端軟體業「末日」陰影未除

雲端軟體公司Salesforce上季營收約略符合市場預期，並宣布500億美元庫藏股計畫，執行長班諾夫也駁斥「軟體即服務」...

SK海力士、Sandisk 聯手 推 HBF 全球標準化

韓國時報報導，SK海力士和Sandisk聯手推動高頻寬快閃記憶體（HBF）全球標準化，被視為先進人工智慧（AI）加速器的...

Google 搜尋引擎勁敵 Perplexity 推超級 AI 代理

Google在搜尋引擎領域的勁敵Perplexity，25日推出超級AI代理「Perplexity Computer」，...

台股表現遠勝美股、三星不甩Nvidia照漲 彭博：「亞洲例外論」來了

台灣、日本和南韓股市今年來投資報酬率全面超越美國股市，儘管輝達上季財報讓市場略感失望，韓股26日收盤仍勁揚3.7%，台股...

疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告揭露大陸執法部門手法、戰術

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告揭露，中國執法人員使用ChatGPT發動大規模「網路特戰」，運用假帳號...

