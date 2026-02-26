台積電2奈米製程加持 博通喊3D堆疊晶片狂賣百萬顆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
博通預估2027年前將至少賣出100萬顆3D堆疊晶片。路透
博通預估2027年前將至少賣出100萬顆3D堆疊晶片。路透

人工智慧（AI）晶片設計商博通（Broadcom）產品行銷副總裁巴拉德瓦傑（Harish Bharadwaj）表示，博通預估2027年前將至少賣出100萬顆3D堆疊晶片。

路透報導，巴拉德瓦傑表示，這100萬顆晶片將以博通開發的一種技術為基礎，該技術會把兩顆晶片上下堆疊，此舉將改善資料在晶片之間傳輸速度。博通過去五年持續改良這項技術，首名客戶富士通正在生產工程樣品以測試這項設計，計劃今年稍晚生產這種堆疊式晶片。

富士通將把這項新技術用於資料中心晶片，台積電正以旗下最先進2奈米製程生產這顆晶片，並把這顆晶片與一顆5奈米晶片整合。

設計 奈米 製程

延伸閱讀

AI熱潮排擠供應 德國工業恐再陷成熟製程晶片荒…交期大幅延長、價格漲

每日買1股台積電（2330）直到交女友…用109萬狂賺83萬！網笑：財神打贏月老了

台積電中場休息上演2000保衛戰 法人建議後續布局這麼做

指數投資很愛看衰台積電（2330）？Ffaarr：不可能！我們都是在作多市場

相關新聞

台股表現遠勝美股、三星不甩Nvidia照漲 彭博：「亞洲例外論」來了

台灣、日本和南韓股市今年來投資報酬率全面超越美國股市，儘管輝達上季財報讓市場略感失望，韓股26日收盤仍勁揚3.7%，台股...

疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告揭露大陸執法部門手法、戰術

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告揭露，中國執法人員使用ChatGPT發動大規模「網路特戰」，運用假帳號...

干擾全球選舉內政！美智庫揪大陸帳號散布假消息 高市、川普在內

美國一個專注於國家安全及外交政策的研究機構表示，在日本首相高市早苗2月當選前後，有數十個與中國散布假消息行動相關的社群平...

客製化AI晶片需求太強！今年這檔股票的表現將打敗輝達

受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技公司（Marvell Technology）可望在...

華爾街股市強勁表現…首爾股市改寫新高 亞股表現分歧

在華爾街股市強勁表現帶動下，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天再度改寫新高，亞洲股市則漲跌互見。另外，儘管晶片巨...

快樂肥宅水要漲了？大陸擬對含糖飲料課稅 或成財政困境的解方

中國大陸是目前少數尚未對含糖飲料課稅的主要國家之一，但該國如今可能也將跟上這股趨勢，因為這所帶來的每年人民幣數十億元稅收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。