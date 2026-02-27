OPEC+ 考慮恢復增產石油

在伊朗與美國將在26日進行新一輪會談之際，知情人士透露，沙烏地阿拉伯已擬定緊急應變計畫，目前正在提高石油產量，將在伊朗遭受美國攻擊時擴大出口，以緩解對油價的影響。OPEC+也可能考慮4月恢復增產石油。

伊朗與美國26日將在日內瓦進行新一輪間接會談，美國總統川普持續以軍力施壓，不斷揚言考慮空襲伊朗，並引發荷姆茲海峽油輪業者的不安。英國金融時報（FT）報導，伊朗可能「特別針對川普」拋出投資機會，內容涵蓋石油、天然氣、礦權與關鍵礦物等經濟「大禮包」，以說服川普針對伊朗的要求達成核子協議，避免走向戰爭。

路透報導，沙國也已擬定緊急應變計畫，將在伊朗遭美國攻擊時啟動增產。美國去年6月打擊伊朗的核子設施後，沙國便在同月擴大每日原油出口約50萬桶，把更多原油送往海外儲存。

知情人士說，這次的計畫類似於去年6月的情況，目前沙國正在增產石油，準備在伊朗遭攻擊時，提高出口量，若最後美國和伊朗相安無事，沙國將縮減產量，以符合其OPEC+產量配額。

路透另外報導，OPEC+可能考慮4月提高每日產量13.7萬桶，以準備迎接夏季需求高峰、以及美國與伊朗的緊張態勢，將是三個月來首度恢復增產。沙國、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國等八個OPEC+產油國將在3月1日開會。