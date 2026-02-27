南韓基準利率維持不變 看齊 Fed 發布點狀圖

南韓央行26日維持基準利率不變，並效法聯準會（Fed）的「點狀圖」，首度引進委員會對未來半年基準利率的預測中值，將在每年2月、5月、8月及11月，隨經濟成長預估和通膨展望同步發布。

南韓央行一致通過將7天期附買回利率（repo rate）維持在2.5%，延續自去年7月以來按兵不動的態勢，此決議和彭博調查的22位經濟學家看法相符。該央行在新公布的點狀圖中，也預測未來半年將按兵不動。南韓央行1月即釋出此訊號，當時在政策聲明中刪除了關於「可能進一步放寬貨幣政策」的字眼。

在新制度下，包括總裁李昌鏞在內的全體七名貨幣政策委員，都會以匿名方式提交預測。每位委員將針對基準、上行及下行三種情境各提供一個點，總計會有21個點。央行解釋，每位委員提交的三個點可能落在同一個利率水準，也可能分布在不同水準。此舉藉由公布每位貨幣政策委員的匿名利率預測，讓外界對決策官員在當下決議之外的利率動向有較明朗的看法。

總裁李昌鏞在會後記者會上說，將點位落在2.25%（暗示有降息可能）的委員認為，隨著匯率和房市風險消退，有必要支持「K 型」的經濟成長復甦；至於落在較高點2.75% ，則是顧慮到匯率和油價波動。

李昌鏞指出，基準利率和3年期債券殖利率之間的利差，最近顯得過大。他說：「3年期國債殖利率上升到3.2%左右並持續波動，過去一個月和基準利率的利差擴大到60個基點以上。這種利差水準比較接近升息循環、而非維持現狀階段會看到的樣子。」

除了利率決議，南韓央行也更新預測，將2026年的經濟成長預估從去年11月的1.8%調升為2%；通膨預測從2.1%小幅調升至2.2%。

經濟學家朴正宇（音譯）說：「今年2%的成長看來主要是由設備投資帶動。營建業和消費似乎不被看好會有任何實質復甦，因此在這種情況下，這次調升應視為暫時性的，明年成長將回到1.8%的潛在水準。」