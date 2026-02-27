SK海力士、Sandisk 聯手 推 HBF 全球標準化

韓國時報報導，SK海力士和Sandisk聯手推動高頻寬快閃記憶體（HBF）全球標準化，被視為先進人工智慧（AI）加速器的新突破。

SK海力士26日表示，已在快閃記憶體巨人Sandisk的加州總部舉行「HBF規格標準化企業集團」的揭幕式。雙方將成立HBF標準化任務小組，隸屬於「開放運算計畫」（OCP）——全球最大的資料中心產品設計與產業實務資訊的分享組織。

SK海力士說：「與Sandisk合作，我們將使HBF確立為產業標準，並為整個AI生態系共同成長奠定基礎。」

HBF是支援高效能儲存的下一代快閃記憶體晶片架構，對AI推論至關重要。記憶體晶片，主要是高頻寬記憶體（HBM）這類DRAM晶片，用來迅速、暫時儲存資料和應用程式。以固態硬碟（SSDs）這類NAND型快閃記憶體為主的儲存裝置，則有非揮發性資料儲存功能，可更大容量儲存和應用。

