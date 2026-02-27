全球債務348兆美元 攀高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際金融協會（IIF）25日指出，到2025年底，全球債務攀升至創紀錄的348兆美元，全年新增近29兆美元，為疫情高峰以來最快的年度增長。

IIF在最新一期「全球債務監測」（報告中表示，這波增長主要由各國政府推動，其中逾10兆美元來自政府部門。美國、中國大陸與歐元區占整體增長四分之三。

數據顯示，全球政府債務至2025年底約為106.7兆美元，高於2024年底的96.3兆美元；非金融企業債務約100.6兆美元；家庭負債則較溫和成長至64.6兆美元。

成熟市場總債務攀升至約231.7兆美元，新興市場則達116.6兆美元左右，雙雙創下新高。

報告指出，2025年全球債務占GDP比重小幅降至308%左右，主要由已開發經濟體帶動；新興市場債務占比則持續攀升，創下超過GDP的235%歷史新高。

值得注意的是，債務結構出現轉變，即民間部門債務比率已較疫情間高點下降，但公債持續擴張。這種偏向主權槓桿的結構，使全球資產負債表更容易受到利率變動與投資人信心波動影響。

報告也說，新一波全球資本支出「超級循環」正逐步形成，大規模投資於AI驅動的資料中心、能源安全與轉型等將成為全球債務市場的重要成長引擎。

債務 新興市場

