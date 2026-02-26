台股表現遠勝美股、三星不甩Nvidia照漲 彭博：「亞洲例外論」來了

台灣、日本和南韓股市今年來投資報酬率全面超越美國股市，儘管輝達上季財報讓市場略感失望，韓股26日收盤仍勁揚3.7%，台股則大致持平。彭博資訊指出，這些現象已讓投資人更加相信，價位相對低和亞洲占據人工智慧（AI）基礎設施供應商地位，將帶動亞股表現繼續稱霸全球，「亞洲例外論」題材持續升溫。

根據彭博資訊提供的圖表，台股加權指數今年來投資報酬率約25%，韓股Kospi指數逼近50%，美股標普500指數則不到5%。日本股市東證股價指數表現落後台股和韓股，但與標普500指數相比也輕鬆獲勝。

台積電、三星和SK海力士（SK Hynix）等亞洲重量級AI企業，一直是AI支出熱潮主要受益者，資金從軟體類股大舉流向硬體類股對北亞股市而言是利多。過去一年這些業者獲利預期全面升溫，與日益被質疑如何把鉅額資本支出轉化為豐厚獲利的美國企業形成對比。

三星股價26日收漲7.1%，報21.8萬美元，市值攀升至1.03兆美元，成為南韓首家市值突破1兆美元企業，SK海力士大漲8%。彭博資訊指出，只要投資人認為美國科技公司砸下的資金，將繼續為生產大多數AI硬體企業的投資報酬率增添柴火，亞洲AI領先企業就可望繼續締造傲視群雄的表現。