快訊

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

賴政府公布新人事 陳勇勝將出任財政部政務次長

台股表現遠勝美股、三星不甩Nvidia照漲 彭博：「亞洲例外論」來了

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
台股加權指數今年來表現遠優於美股標普500指數。本報系資料照
台股加權指數今年來表現遠優於美股標普500指數。本報系資料照

台灣、日本和南韓股市今年來投資報酬率全面超越美國股市，儘管輝達上季財報讓市場略感失望，韓股26日收盤仍勁揚3.7%，台股則大致持平。彭博資訊指出，這些現象已讓投資人更加相信，價位相對低和亞洲占據人工智慧（AI）基礎設施供應商地位，將帶動亞股表現繼續稱霸全球，「亞洲例外論」題材持續升溫。

根據彭博資訊提供的圖表，台股加權指數今年來投資報酬率約25%，韓股Kospi指數逼近50%，美股標普500指數則不到5%。日本股市東證股價指數表現落後台股和韓股，但與標普500指數相比也輕鬆獲勝。

台積電、三星和SK海力士（SK Hynix）等亞洲重量級AI企業，一直是AI支出熱潮主要受益者，資金從軟體類股大舉流向硬體類股對北亞股市而言是利多。過去一年這些業者獲利預期全面升溫，與日益被質疑如何把鉅額資本支出轉化為豐厚獲利的美國企業形成對比。

三星股價26日收漲7.1%，報21.8萬美元，市值攀升至1.03兆美元，成為南韓首家市值突破1兆美元企業，SK海力士大漲8%。彭博資訊指出，只要投資人認為美國科技公司砸下的資金，將繼續為生產大多數AI硬體企業的投資報酬率增添柴火，亞洲AI領先企業就可望繼續締造傲視群雄的表現。

報酬率 指數 台股

延伸閱讀

三星、SK海力士拒赴日建廠

傳三星、SK海力士打槍日政府建廠提案 原因可能出在這幾點

五特攻隊躍領漲先鋒 將是大盤上衝34,000點焦點

三星重登全球DRAM霸主

相關新聞

客製化AI晶片需求太強！今年這檔股票的表現將打敗輝達

受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技公司（Marvell Technology）可望在...

以GPU起家…輝達為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

輝達（Nvidia）靠銷售繪圖處理器（GPU）起家，並且靠供應專門的GPU躍為市值最高企業。但執行長黃仁勳近來表示，有意...

台股表現遠勝美股、三星不甩Nvidia照漲 彭博：「亞洲例外論」來了

台灣、日本和南韓股市今年來投資報酬率全面超越美國股市，儘管輝達上季財報讓市場略感失望，韓股26日收盤仍勁揚3.7%，台股...

疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告揭露大陸執法部門手法、戰術

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告揭露，中國執法人員使用ChatGPT發動大規模「網路特戰」，運用假帳號...

干擾全球選舉內政！美智庫揪大陸帳號散布假消息 高市、川普在內

美國一個專注於國家安全及外交政策的研究機構表示，在日本首相高市早苗2月當選前後，有數十個與中國散布假消息行動相關的社群平...

華爾街股市強勁表現…首爾股市改寫新高 亞股表現分歧

在華爾街股市強勁表現帶動下，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天再度改寫新高，亞洲股市則漲跌互見。另外，儘管晶片巨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。