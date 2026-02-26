客製化AI晶片需求太強！今年這檔股票的表現將打敗輝達

受惠於資料中心的殷切需求，美國特殊應用晶片（ASIC）大廠邁威爾科技公司（Marvell Technology）可望在客製化人工智慧（AI）處理器市場持續攻城掠地，分析師預測，該公司今年的營收與獲利將強勁成長，股價也會跟著飆升，未來12個月漲幅上看50%，遠遠超過輝達（Nvidia）的30%。

根據金融投資媒體與服務公司Motley Fool，邁爾威生產為特定任務量身定製的處理器，而這種客製化晶片在成本效益和效能方面比輝達設計的圖形處理器（GPU）更具優勢，近來逐漸受到AI超大規模資料中心營運商的歡迎。

Motley Fool報導說，相比於GPU的通用運算，客製化AI處理器的功耗更低且速度更快。市場研究公司集邦科技（TrendForce）預測，今年ASIC在AI伺服器中的市佔率，將由2025年的20.9%躍升至27.8%。與此同時，GPU的占比預計從去年的75.9%降到今年的69.7%。

邁威爾計劃積極擴大其客製化AI晶片的市占，預計到2028年的市占率將比2023年的約5%增加三倍。該公司還預測，在同一期間其潛在市場規模將從210億成長至940億美元。

邁威爾在上月剛結束的2026年度營收預計較前一月增加近42%，達到81.8億美元，每股盈餘激增80%，達到2.83美元。隨著客製化AI處理器的市場占比持續增加，以及AI資料中心的巨額擴大支出，預計該公司在2027年度將延續這股強勁成長動能，獲利成長非常可能超過分析師預估的23%。

邁威爾將於3月5日發布上季（2026年度第4季）財報，若業績表現強勁且指引超出預期，股價可能會大幅上漲。分析師預期，今年邁威爾股價的漲幅將超過輝達，12個月目標價中位數為119美元，意味著潛在上漲空間高達50%，高於同一期間輝達30%的預期漲幅。另一值得注意的是，邁威爾目前的股價營收比僅為10倍，遠低於輝達的24倍。