華爾街股市強勁表現…首爾股市改寫新高 亞股表現分歧

中央社／ 香港26日綜合外電報導
在華爾街股市強勁表現帶動下，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天再度改寫新高，亞洲股市則漲跌互見。示意圖／美聯社
在華爾街股市強勁表現帶動下，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天再度改寫新高，亞洲股市則漲跌互見。示意圖／美聯社

華爾街股市強勁表現帶動下，首爾股市韓國綜合股價指數（KOSPI）今天再度改寫新高，亞洲股市則漲跌互見。另外，儘管晶片巨擘輝達財報優於預期，但投資人反應平淡。

法新社報導，受惠於投資人重新評估人工智慧（AI）領域的布局，今年以來亞洲科技股表現亮眼，焦點從華爾街的下游應用和軟體公司，轉向晶片製造等上游企業。

此一趨勢，也反映出市場對於數以千億美元投入AI產業何時可以看到回報的疑慮日增，同時，眾多新應用工具出現，也加深這項技術將衝擊其他產業的疑慮。

即便如此，首爾股市在晶片大廠三星（Samsung）和SK海力士（SK hynix）領漲下，KOSPI指數繼昨天首度突破6000點後，今天再度飆升逾3%，續創歷史新高。

日本東京股市也創新高，雪梨、威靈頓、馬尼拉、曼谷及雅加達股市同樣上漲。香港、新加坡和孟買則下跌，上海和台北接近持平。

儘管市場整體氣氛偏向樂觀，輝達在去年10至12月營收也創下681億美元的新高，但市場反應依舊失望，主因對旗下AI晶片的強勁需求造成期望過高。

輝達預測第1季營收將落在764億至796億美元之間，遠高於市場先前預估的728億美元。

不過，這家去年市值首度突破5兆美元的企業，其股價在美國盤後交易出現下跌，分析師認為，市場對輝達的期待已經高到幾乎難以達成。

