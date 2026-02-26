快樂肥宅水要漲了？大陸擬對含糖飲料課稅 或成財政困境的解方

中國大陸是目前少數尚未對含糖飲料課稅的主要國家之一，但該國如今可能也將跟上這股趨勢，因為這所帶來的每年人民幣數十億元稅收，或許可能成為其財政困境的解方。

英國金融時報（FT）報導，知情人士表示，在中國全國兩會即將召開前夕，北京官員正考慮對含糖量最高的飲料課稅，這將既能解決該國持續擴大的財政赤字，也能因應日益嚴峻的公衛挑戰。

官方智庫中國財政科學研究院院長楊志勇表示，「許多國家都已實施這類措施，包括印度，中國不能逃避」；這項提案符合全球趨勢，「根本原因是我們當前面對的嚴峻衛生挑戰」。

去年7月，世界衛生組織（WHO）呼籲全球國家，對含糖飲料課徵相當於零售價至少20%的稅，並且以在2035年前提高至50%為目標。在大陸，一瓶500毫升的可口可樂售價約為人民幣3.5元（0.5美元），本土品牌東鵬飲料的東鵬特飲則為一瓶人民幣3元。

大陸去年頒布的最新食品和營養指南所設定的目標是，2030年前要把每人每天平均糖攝取量減少至小於25克；大陸官方估計的目前每人每天平均攝糖量為30克。

艾媒諮詢（iiMedia Research）估計，大陸含糖飲料市場規模約人民幣7,000億元。雖然無糖和低糖飲料已變得更加流行，年銷售約人民幣615億元，但仍不到含糖飲料市場的十分之一。可口可樂主宰大陸大約一半的含糖飲料市場，其次則是百事、康師傅、統一和東鵬飲料。一瓶500毫升的無糖茶飲也同樣約為人民幣3元。

北京大學和中國社會科學院去年11月在「刺胳針公衛」期刊發表的研究估計，若在2026至2050年間對含糖飲料課20%的稅，將可在24年內避免約13萬人早逝，並帶來稅收人民幣2,955億元（430億美元），整體經濟利益相當於大陸國內生產毛額（GDP）的0.0016%。

但北京官員可能仍在苦惱如何說服消費者放下含糖飲料。艾媒諮詢創辦人暨執行長張毅表示，除非課的稅非常高，否則「對可口可樂等含糖飲料的終端銷售，影響可能只會非常有限」，「我們的研究顯示，雖然民眾嘴上說想喝無糖產品，但去購物時，仍然大多會選擇含糖飲料」。