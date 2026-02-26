附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為輝達執行長黃仁勳。路透
圖為輝達執行長黃仁勳。路透

在企業競相開發人工智慧（AI）應用之際，除了晶片供給短缺，大型AI業者也難以在未面臨社區強烈反對的情況下，為旗下大規模資料中心找到充足空間與電力。繼特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯和Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）提及在外太空興建資料中心的可能性後，輝達執行長黃仁勳也對這種可能性感到振奮。

黃仁勳25日在輝達財報電話會議上回答分析師提問時表示，太空不只有許多能量，空間也很充裕，可能是安裝大型太陽能板理想地點。黃仁勳說：「讓AI登上太空是很棒及很有趣的應用。」

外太空溫度較低，而且環境一點也不擁擠，但黃仁勳認為缺乏空氣流動可能對散熱構成挑戰，提醒目前在地球上使用的液體冷卻設施「既笨重又會結冰」，顯然無法派上用場。

不過，如果忽略一些實際障礙，黃仁勳似乎認為在太空興建資料中心的構想具吸引力。舉例來說，一些超高解析度影像消耗「數PB」資料，這些資料或許能在外太空處理，把地球上的資料中心留給較重要分析。

專注於在太空打造資料中心的新創公司Starcloud，去年底把一顆輝達旗下H100繪圖處理器（GPU）送上太空軌道。輝達當時在部落格中表示，這顆60公斤重、體積與小冰箱相近的Starcloud-1衛星，提供的GPU運算能力估計是過去其他太空運算設施100倍。

