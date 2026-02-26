快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

以GPU起家…輝達為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。歐新社
輝達執行長黃仁勳。歐新社

輝達（Nvidia）靠銷售繪圖處理器（GPU）起家，並且靠供應專門的GPU躍為市值最高企業。但執行長黃仁勳近來表示，有意進軍通用型CPU市場。這也反映出AI發展趨勢已起了變化。

路透報導，CPU數十年來被視為電腦的「大腦」，這些通用型晶片用來處理軟體程式分配給晶片的任何數學任務，英特爾為主要供應商；GPU則專門執行一套較簡單的數學任務，以平行方式同步執行數千次運算。

黃仁勳指出，以往90%的運算都用CPU處理，GPU則處理其餘的10%，但近年來這種比例已轉變。

近年來GPU變成炙手可熱的產品，但如今AI公司重心逐漸從模型的訓練轉向AI「代理人」（agents）的部署，CPU隨之走紅，愈來愈被視為與GPU等量齊觀、甚至更勝一籌的選項。Creative Strategies分析師巴加林說，AI「代理人」可獨立執行程式編碼、爬梳文件、撰寫研究報告等任務，而這類運算「愈來愈常、有時甚至主要在CPU上執行」。

黃仁勳25日在輝達第4季財報法說會上說：「我們愛GPU，也愛CPU。」他向台下分析師表示，輝達不但準備好迎接CPU重新成為市場焦點，輝達自己也供應資料中心所需的CPU，第一款已在2023年發布，競爭力將勝過對手。

黃仁勳表示，輝達的CPU採取與傳統CPU截然不同的做法。他指出，輝達把英特爾和超微（AMD）將晶片切割成小部分的做法最小化，所以輝達CPU可存取大量的電腦記憶體，能連續執行眾多簡單任務。

他說：「這種設計聚焦於非常高的數據處理能力。因為我們感興趣的運算問題大多是數據驅動，AI是其中一種。」

HotTech Vision and Analysis分析師艾塔維拉說，輝達希望證明，以往主要由英特爾供應的那類型CPU，如今「不再是現代運算架構公認的預設基礎，已變成幾種架構選項當中的一種」。

輝達 CPU GPU 黃仁勳 晶片

延伸閱讀

AI晶片Feynman將於輝達GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

恐掀全球經濟劇震 CIA曾示警科技巨頭中共企圖…藍委：兩岸和平最關鍵

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

紐時：CIA曾向蘋果輝達等機密簡報中國犯台風險

相關新聞

以GPU起家…輝達為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

輝達（Nvidia）靠銷售繪圖處理器（GPU）起家，並且靠供應專門的GPU躍為市值最高企業。但執行長黃仁勳近來表示，有意...

AI晶片Feynman將於輝達GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

韓媒報導，輝達（Nvidia）將在下月15日登場的2026年GTC大會上，發表新一代人工智慧（AI）晶片Feynman，...

日圓疲軟推升出口類股 日股收紅

日本股市今天收高，主因日圓匯率走貶為出口類股提供支撐，同時銀行類股也從昨天的跌勢中反彈回升

日銀總裁植田暗示3、4月有機會升息 官員也跟著放鷹

日本銀行（央行）總裁植田和男受訪時暗示，央行有可能在3月和4月的會議研議升息；立場鷹派的日銀審議委員高田創也呼籲關注通膨...

「天然資源國族主義」升溫 各國搶囤關鍵礦產 1趨勢受矚

全球正掀起一場爭搶關鍵礦產資源的新競賽，美國、歐盟及亞洲都正擴大礦產庫存，囤積這些被認為攸關國家安全與產業政策的資源，也...

Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

知情人士透露，亞馬遜要向OpenAI投資多達500億美元的計畫，可能取決於OpenAI是否上市，或是否達成「通用人工智慧...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。