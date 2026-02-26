AI晶片Feynman將於輝達GTC大會亮相 全球首款採用台積電1.6奈米製程

韓媒報導，輝達（Nvidia）將在下月15日登場的2026年GTC大會上，發表新一代人工智慧（AI）晶片Feynman，而這也是全球首款採用台積電1.6奈米製程的晶片。

產業人士25日向朝鮮日報旗下媒體Chosun Biz透露，繼Blackwell和Rubin之後，Feynman是輝達正在研發的下一代資料中心圖形處理器（GPU），預計將於2028年開始量產，而出貨給客戶的時間有可能延至2029-2030年，主要取決於輝達的策略。

另據科技新聞網站Wccftech報導，目前關於Feynman的細節仍不多，只知道它將首次採用台積電的A16（1.6奈米）晶片。A16晶片是半導體領域的大躍進，採用超級電軌（SPR）和全球最小的節點技術。

報導並指出，輝達將成為台積電在A16製程節點初期量產階段的第一位客戶，很可能也是唯一的客戶。台積電是輝達AI晶片的獨家量產商，目前已著手擴大其16A（1.6奈米製程）產能，預計將於今年下半年開始量產。

各方關注的焦點也集中在輝達與英特爾的合作，輝達已對英特爾進行股權投資，據了解，輝達正在考慮將部分Feynman GPU的生產委託給英特爾。此外，雙方也在洽談封裝和代工製造等方面的合作。

Chosun Biz還引述產業人士報導，除了Feynman外，輝達還將在GTC上展示一系列下一代技術，包括進軍全新市場的個人電腦（PC）晶片，以及用於運行物理AI及數位雙胞胎的軟體。

這位產業人士說：「輝達將專注於提供性能卓越的下一代AI晶片，以鞏固其在AI晶片市場的領先地位。」「輝達還將致力於拓展其生態系，推出由其GPU驅動的數位雙胞胎、物理AI等更多技術。」