AI熱潮排擠供應 德國工業恐再陷成熟製程晶片荒…交期大幅延長、價格漲

中央社／ 柏林26日專電

德國工業再度面臨晶片供應吃緊，交期從過去約8週大幅延長至近一年，價格也顯著上漲。業界指出，人工智慧與資料中心需求快速成長，排擠傳統工業用晶片供應，加上企業未建立庫存，使供應壓力進一步加劇。

德國商報（Handelsblatt）報導，部分半導體產品交期已延長至50週，甚至有廠商停止接收新客戶訂單。顧問公司「Strategy&」指出，近期供應商已調漲價格並收緊交貨條件，其中記憶體產品漲幅最為顯著，部分價格較去年秋季上漲3至4倍。

此波晶片短缺主因在於需求結構轉變，曾在疫情期間歷經晶片荒的德國，如今再度面臨供應吃緊。

丹麥電子製造商GPV執行長呂貝克（Bo Lybæk）指出，隨著AI應用快速發展，科技公司大舉投資資料中心與運算基礎設施，帶動晶片需求增加。

其中Alphabet、Amazon、Meta與Microsoft等美國科技巨頭已宣布，今年將在AI相關基礎建設投資6500億美元，其中相當比例流向晶片採購。

另一方面，汽車與製造業需求回溫，也進一步加劇供需失衡。顧問公司Capgemini半導體專家芬特爾（Peter Fintl）指出，目前德國短缺的非先進製程晶片，而是廣泛應用於汽車與工業設備的基礎元件，例如微控制器與電源晶片等成熟製程產品。

芬特爾認為，此波供應吃緊對中國製造商而言是一大機會，中國近年已大幅擴充40奈米等成熟製程產能，在西方供應不足情況下，可能成為替代供應來源。

除AI熱潮與工業晶片需求增加外，歐洲安世半導體（Nexperia）近期因內部管理與股權問題影響部分產能，導致供貨延遲。市場研究機構TechInsights指出，部分產品交期一度長達約9個月，已對汽車供應鏈造成重大影響。

此外，企業庫存策略也被視為危機擴大的關鍵因素。法蘭克福電子經銷商Sand & Silicon執行長塞迪基（Noureddine Seddiki）表示，「德國似乎忘記疫情期間晶片短缺的痛苦。」他指出，過去兩年市場需求疲弱，企業多以壓低成本為優先，未建立足夠庫存，忽略供應鏈風險。

德國 製程 半導體 供應鏈

