路透：美國航空和晶片業稀土短缺加劇 至少兩家供應商限接訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
釔和鈧在稀土元素家族中較為冷門，卻在國防技術、航太及半導體領域扮演著量微質重的角色，且幾乎全由中國大陸生產。路透
路透引述業界人士報導，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，就在美國總統川普預定過幾周和中國大陸國家主席習近平在北京舉行高峰會之際，己有兩家供應商因此被迫停接部分客戶訂單。

這次短缺主要是釔和鈧。這類稀土在 17 種稀土元素家族中較為冷門，卻在國防技術、航太及半導體領域扮演著量微質重的角色，且幾乎全由中國大陸生產。

大陸海關數據顯示，北京自 4 月實施限制以來，已允許多數稀土恢復出口，但這些材料即使在 10 月美中關係緩和後，仍極少銷往美國。

美中貿易緊張局面緩和，一部分是因為約定中國大陸會停止管制關鍵礦產出口，這也將是 3 月川習會當面討論的議題。

目前一大痛點是釔，這材料用於防止發動機和渦輪機在高溫下熔化的塗層。若缺乏這類塗層定期保養，發動機就無法使用。

路透自去年 11 月報導缺釔以來，釔價已飆漲 60%，目前價格約為一年前的 69 倍。根據公司高層和貿易商說，部分塗層製造商現在已開始配給供應材料。

有兩家採購釔來生產塗層的北美業者高層告訴路透，由於貨源短缺，他們不得不暫時停產。其中一家公司為了保留供應給包括特定發動機製造商在內的大客戶，目前也開始謝絕規模較小或海外的客戶。

另有消息說，另一家位於塗層供應鏈的廠商，最近也面臨材料耗盡，並已停止銷售含有氧化釔的產品。

雖然釔、鈧短缺尚未影響到噴射發動機或晶片的生產，但一位美國政府官員向路透透露，部分美國製造商現在確實面臨來自大陸的特定稀土「短缺」問題。

數據顯示，中國大陸自去年 4 月實施管制後的八個月內，僅向美國出口 17 噸的釔類產品；相較之下，在管制實施前的八個月，出口量則高達 333 噸。

航太供應鏈專家、美國顧問公司 AeroDynamic Advisory 董事總經理麥可斯（Kevin Michaels）表示，雖然釔供應短缺尚未衝擊到發動機生產，但業者仍感到憂心。

也說：「這是值得留意的觀察重點，也是中國大陸大打稀土牌的具體實例。」

發動機製造商目前已在苦撐，設法滿足航空公司對零件的需求，以及飛機製造商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）增產帶來的壓力。

AI研究顧問機構 SemiAnalysis 創辦人兼執行長帕特爾（Dylan Patel）表示，美國半導體業者除了釔之外，鈧的貨源也吃緊，這將使新世代 5G 晶片生產陷入風險。

鈧的全球年產量僅數十噸，在燃料電池、航太專用鋁合金，以及先進晶片製程與封裝中扮演量微質重的角色。

帕特爾說，美國主要半導體大廠均依賴鈧來製造晶片零件，而這些零件「基本上用於每一支 5G 智慧型手機和基地台」。

路透自去年 11 月報導缺釔以來，釔價已飆漲 60%，目前價格約為一年前的 69 倍。/擷自路透
中國大陸獨對美國管制釔出口。/擷自路透
