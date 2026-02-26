Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，亞馬遜要向OpenAI投資多達500億美元的計畫，可能取決於OpenAI是否上市，或是否達成「通用人工智慧」（AGI）的里程碑。另外OpenAI發言人證實，該公司已經從Meta公司聘請高知名度的AI研究員龐若鳴（Ruoming Pang），而僅僅七個月前，Meta才以超過2億美元的待遇條件把他從蘋果重金挖角過來。

科技新聞網站The Information引述三位知情人士說法報導，根據亞馬遜與OpenAI正在商談的投資條件，亞馬遜前期將向OpenAI投資150億美元，剩餘350億美元則可能取決於OpenAI是否達成AGI或成功上市。這筆亞馬遜的投資提案屬於OpenAI目前進行中的融資輪之一，該輪融資金額可能超過1,000億美元，融資前對OpenAI的估值達7,300億美元。

在OpenAI這一輪融資中，軟銀、微軟各自計劃在今年分三期各投資300億美元。微軟原本預期將投資數十億美元，但兩名知情人士透露，微軟最終可能投資較少金額，甚至完全不投資。

亞馬遜與OpenAI也正在敲定另一項雲端合作協議。知情人士說，OpenAI正洽談大幅擴大先前宣布的380億美元雲端運算合作案，並納入使用亞馬遜的專為AI訓練及推論所打造的AI晶片Trainium。

雙方也正討論由OpenAI為亞馬遜開發客製化模型，為其內部產品提供支援，包括Alexa語音助理。

這些協商凸顯出，OpenAI日益將其籌資需求，與銷售AI模型及購買運算資源來訓練和運作其AI模型的協議緊密結合。隨著OpenAI運算成本大幅上升，該公司也傳出正為最快於今年第4季公開上市做準備。

The Information同日報導，OpenAI發言人證實，已經從Meta挖角七個月前才跳槽Meta的蘋果AI模型團隊負責人龐若鳴。

報導說，龐若鳴原先負責「Meta超級智慧實驗室」的AI 基礎設施，但已於上周離職，並加入OpenAI。根據一名直接知情人士表示，OpenAI數個月內積極招募龐若明；他也曾告訴同事，自己在Meta工作得很開心，且公司的基礎設施狀況良好。

去年，Meta才以重金挖角龐若鳴，據傳他的薪酬方案在數年內總值超過2億美元，並以達成特定里程碑為條件。

龐若明轉投效OpenAI之前，Meta的AI團隊在過去一年出現一波離職潮。不過，Meta也同時從OpenAI及其他AI 競爭同業挖角了不少人才。

