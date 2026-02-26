快訊

最新財產申報！賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

韓央行維持利率不變於2.5% 仿美引進點狀圖預告未來半年仍按兵不動

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行引進聯準會（Fed）的「點狀圖」。歐新社
南韓央行引進聯準會（Fed）的「點狀圖」。歐新社

南韓央行周四維持基準利率不變，首度引進聯準會（Fed）的「點狀圖」中，也預測未來半年會按兵不動。

南韓央行周四一致通過將7天期附買回利率（repo rate）維持在 2.5%，延續自去年 7 月以來按兵不動的態勢，此決議吻合彭博調查的 22 位經濟學家的一致看法。

南韓央行周四並表示，將開始公布委員會對未來半年基準利率的中值預測，新版「點狀圖」將在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月，隨央行發布經濟成長和通膨展望同步發布。

在新制度下，包括總裁李昌鏞在內的全體七名貨幣政策委員，都會以匿名方式提交預測。每位委員將針對基準、上行及下行三種情境各提供一個點，總計會有 21 個點。央行解釋，每位委員提交的三個點可能落在同一個利率水準，也可能分布在不同水準。

新模式師法Fed的點狀圖制度，藉由公布每位貨幣政策委員的匿名利率預測，讓外界對決策官員在當下決議之外的利率動向有較明朗的看法。

最新引進的點狀圖顯示，委員會對未來半年基準利率的中值預測為 2.5%，充分展現委員會轉向中立立場。南韓央行 1 月即釋出此訊號，當時在政策聲明中刪除了關於「可能進一步放寬貨幣政策」的字眼。

總裁李昌鏞在會後記者會上說，將點位落在 2.25%（暗示有降息可能）的委員認為，隨著匯率和房市風險消退，有必要支持「K 型」的經濟成長復甦；至於落在較高點 2.75%的 ，則是顧慮到匯率和油價波動。

李昌鏞指出，基準利率和3年期債券殖利率之間的利差，最近顯得過大。他說：「3年期國債殖利率上升到 3.2% 左右並持續波動，過去一個月和基準利率的利差擴大到 60 個基點以上。這種利差水準比較接近升息循環、而非維持現狀階段會看到的樣子。」

除了利率決議，南韓央行也更新預測，將 2026 年的經濟成長預測值從 11 月的 1.8% 調升為 2%；通膨預測從 2.1% 小幅調升至 2.2%，可見物價壓力大致維持在 2% 目標值附近。

野村證券經濟學家朴正宇（音譯）說：「今年 2% 的成長看來主要是由設備投資帶動。營建業和消費似乎不被看好會有任何實質復甦，因此在這種情況下，這次調升應視為暫時性的，明年成長將回到 1.8% 的潛在水準。」

韓版點狀圖 /擷自網際網路
韓版點狀圖 /擷自網際網路

南韓 貨幣

延伸閱讀

住太遠易離職？人資曝「淡水人」難錄取 網全搖頭：搞錯主因

NVIDIA上季狂賺681億美元！郭哲榮台股樂觀看向四萬點：拉回就是買點

台股破35,521點創高！證券公會理事長「5萬點不是問題」：跟我的體脂一樣

中華信評：2026年台灣貨幣市場基金信用指標應可維持穩定

相關新聞

輝達財報／七大重點整理 宣告Rubin晶片已送樣客戶 下半年量產出貨

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報與本季財測都優於市場預期，執行長黃仁勳在聲明中表示，「我們的客戶正爭相投...

市場看壞軟體業？黃仁勳喊話「市場搞錯了」 AI 代理將讓本業更強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。

輝達財報／業績大好 為何股價竟由紅翻黑？這3個原因讓投資人失望了

輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，本季財測也超越市場預期，股價在周三（25日）收盤後一度大漲4%，然而隨著輝達高層...

台積電ADR連二日上漲續創新高 全球市值第六大

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，較台北交易溢價22.2%。

輝達財報／AI熱潮依然很強 上季營收大增73% Q1財測780億美元超預期

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報優於預期，主要由資料中心業務營收大增75%帶動，輝達同時公布強勁的本季營...

美股全面上漲 輝達財報亮眼激勵盤後續漲 AI軟體股強彈推升那指

美國股市周三全面上漲，三大指數延續科技股領漲之勢，觸及兩周以來最高點。在輝達（NVIDIA）盤後公布優於預期的上季財報之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。