2025年全球債務創348兆美元新高 政府借貸成主要推手

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

國際金融協會（Institute of International Finance，IIF）今天指出，至2025年底全球債務攀升至創紀錄的348兆美元，全年新增近29兆美元，為疫情高峰以來最快的年度增長。

路透社報導，國際金融協會在最新一期「全球債務監測」（Global Debt Monitor）報告中表示，這波增長主要由各國政府推動，其中逾10兆美元來自政府部門。美國、中國與歐元區即占整體增長的3/4。

數據顯示，當前全球債務循環已較少由家庭或企業主導，而更多來自主要經濟體持續性的財政赤字。今年初，債券市場吸收了創紀錄的債券發行。

報告指出，2025年全球債務占國內生產毛額（GDP）比重小幅降至308%左右，主要由已開發經濟體帶動；新興市場債務占比則持續攀升，創下超過GDP的235%歷史新高。

國際金融協會表示：「財政擴張、寬鬆貨幣政策與較為簡化的監管環境形成強大組合，可能進一步推升債務累積，同時也加劇市場對槓桿升高及部分領域過熱的憂慮。」報告指出，主要經濟體的財政赤字仍持續存在。

數據顯示，全球政府債務至2025年底約為106.7兆美元，高於2024年底的96.3兆美元；非金融企業債務約100.6兆美元；家庭負債則較溫和成長至64.6兆美元。

成熟市場總債務攀升至約231.7兆美元，新興市場則達116.6兆美元左右，雙雙創下新高。

值得注意的是，債務結構出現轉變，即民間部門債務比率已較疫情期間高點下降，但公債持續擴張。這種偏向主權槓桿的結構，使全球資產負債表更容易受到利率變動與投資人信心波動的影響。

今年1月成為全球主權債券發行史上最繁忙的年初之一，各國政府在投資需求仍強勁之際，積極提前籌措預算。

企業借款人同樣活躍。美國投資等級債發行在1月快速增長後，全年有望再創強勁表現，主要受大型科技與工業企業帶動。

報告表示，新一波全球資本支出「超級循環」正逐步形成，大規模投資於人工智慧（AI）驅動的資料中心、能源安全與轉型，以及強韌基礎設施，將成為全球債務市場的重要成長引擎。

國際貨幣基金（IMF）在1月發布的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）更新報告中預測，2026年全球經濟成長約3.3%，已開發經濟體約成長1.8%，新興市場略高於4%。

這些增長雖屬穩定，但不足以快速稀釋不斷累積的債務存量。若借貸維持2025年的速度，債務占GDP比率可能再度上升，尤其是在槓桿已創新高的新興市場。

