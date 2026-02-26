快訊

AMD以1.5億美元入股軟體公司Nutanix

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Nutanix獲超微（AMD）入股1.5億美元，雙方建立新的合作關係。（網路照片／ Nutanix官網提供）
超微（AMD）將以1.5億美元入股軟體公司Nutanix，做為雙方新合作夥伴關係的一部分。兩家公司攜手的範圍還包括工程方面的聯合開發，以及銷售業務合作。

要求匿名的消息人士透露，超微還將另外提供Nutanix上看1億美元的資金，以支持兩家公司的聯合開發計畫。計畫的目的在開發並銷售一個基礎架構平台，在該平台上可以驅動各種人工智慧（AI）的應用。

超微和Nutanix均未對入股、合作的消息發表評論。Nutanix股價在周三（25日）盤後交易急拉，一度飆漲超過20%，而AMD股價小跌1%左右。

總部位於加州聖荷西的Nutanix，主要業務是銷售協助企業管理資訊科技基礎架構的軟體，應用的範圍包括資料中心伺服器與雲端系統。

公司已與多家主要半導體製造商建立合作關係，除了超微，也包括英特爾（Intel ）和輝達（Nvidia）。Nutanix在搭載這些晶片商晶片的伺服器上，提供軟體產品。

Nutanix與許多軟體同業一樣，近幾個月來股價因市場對AI顛覆力的疑慮而大幅下挫。市場擔心既有軟體商的產品，可能因AI公司開發出極具競爭力的新工具而被捨棄。Nutanix周三正常交易時段收盤小漲1.53%，報38.44美元。

本周稍早，超微與臉書母公司Meta Platforms達成重大合作協議，超微將為Meta供應大量AI晶片。拿到Meta大單之前，超微在去年10月，亦與OpenAI簽署了類似的供應合約。

