輝達財報／七大重點整理 宣告Rubin晶片已送樣客戶 下半年量產出貨

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報與本季財測都優於市場預期，執行長黃仁勳在聲明中表示，「我們的客戶正爭相投資AI運算，這些工廠正在推動AI工業革命與未來成長」。這顯示大規模的AI運算基礎建設仍繼續擴張。

以下是輝達最新財報與公司高層說法的七大重點整理：

1.上季營收、本季財測通通超預期

回顧上季，營收年增73%，達681億美元，高於分析師預估的659億美元。其中，核心的資料中心業務營收大增75%。上季淨利幾乎大增一倍至430億美元。

展望本季，預估營收約780億美元，高於分析師平均預估的728億美元，也符合市場最樂觀的預測。

2.黃仁勳等高層主管強調AI需求強勁、試圖消除AI支出泡沫疑慮

輝達表示，預期今年全年將持續成長。此外，主權業務在2026會計年度已成長超過三倍，預期未來幾年也將持續增加。

黃仁勳在新聞稿中說：「運算需求正呈指數級增長」、「企業對AI代理的採用正突飛猛進」。

黃仁勳提到「AI代理」是為了證明不只是超大規模雲端服務商（Hyperscalers）在採購，而是AI的應用正擴展至一般企業。如果這具有規模性，那目前就還沒有泡沫。

黃仁勳也持續反駁「客製化自研晶片將嚴重挑戰輝達業務」的說法。財務長柯蕾絲說，輝達每個token（在AI領域意指大型語言模型（LLM）處理文字的最小計算單位）的成本最低，且創新速度無人能及。執行長黃仁勳則持續強調公司完整的生態系統優勢，而不僅僅是晶片本身。

3. Vera Rubin首批樣本送交給客戶 今年下半年開始出貨

市場對Blackwell晶片的下一代產品Vera Rubin充滿期待。柯蕾絲表示，輝達「本周稍早已向客戶交付首批 Vera Rubin樣品，我們仍按計劃在今年下半年開始量產出貨」。

輝達說，正在將其供應鏈從目前集中的亞洲地區擴展到美國和拉丁美洲。輝達目前在台積電位於亞利桑那州的新晶片製造廠生產Blackwell GPU，部分機櫃系統則在鴻海的墨西哥大型新工廠組裝。

4.超大規模雲端供應商客戶占資料中心營收略超過50%、下半年開始出貨

柯蕾絲說，「超大規模雲端供應商（Hyperscalers）仍然是我們最大的客戶類別」，占資料中心營收的50%以上。這代表他們仍是輝達命運的主宰者。

5.關於記憶體短缺

輝達表示，公司擁有足夠供應，「我們已策略性地確保庫存與產能，可滿足未來數季以上的需求」。

6.關於OpenAI投資的進展

輝達尚未最終敲定與OpenAI的投資協議，但預期很快就會完成。公司將繼續運用其不斷增加的現金準備，支持整體AI應用的發展。

7.重返中國大陸市場進展有限

輝達說，在2月，已從美國當局取得許可，得以向部分客戶少量出貨H200晶片，但尚不清楚北京方面是否會批准相關出貨。目前為止，輝達還沒有從H200許可計畫中產生任何營收。

柯蕾絲說，中國的競爭對手正「取得進展」，而且長期而言有可能擾亂全球AI產業。