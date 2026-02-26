市場看壞軟體業？黃仁勳喊話「市場搞錯了」 AI 代理將讓本業更強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。

黃仁勳在輝達發布財報後接受CNBC訪問時說：「我認為市場搞錯了。沒有人能提供比 ServiceNow 更好的服務，他們將開發出經過微調和優化的代理程式，能精準搭配現有自家的工具來處理各項工作。」

他說：「終究我們還是需要這些工具來完成工作，並以我們能理解的方式將資訊回傳。」

對於美國國防部和 Anthropic 之間的爭議，黃仁勳認為沒嚴重到不可收拾的地步。

美國國防部長赫塞斯限令 Anthropic 周五前放寬對國防部使用其 AI 工具的限制，否則可能面臨失去政府合約的風險。他揚言將該公司列為「供應鏈風險」，或動用《國防生產法》（DPA）。

黃仁勳認為，美國國防部有權以符合其利益的方式，來使用他們所採購的技術和產品。同樣地，Anthropic 也有權決定其產品的行銷方式以及可應用的案例。黃仁勳說：「所以我認為雙方都有其合理的立場。」

Anthropic 與國防部的談判陷入僵局，主因是因為該公司尋求保證其模型不會被用於自主武器或對美國人進行大規模監控；而國防部則希望Anthropic 同意開放「所有合法的使用案例」且不設限。

「我希望他們能解決問題，但如果談不攏，也不會是世界末日。」黃仁勳指出，Anthropic 並非世界上唯一的 AI 公司，而國防部也不是唯一的客戶。