快訊

吳中純生前最後貼文疑洩罹癌前兆 「一家三口最後用餐」畫面曝光

政壇恰吉人設翻轉 王世堅如何贏回中間選民的心？

「解一題才去睡覺」日本大人們為何翻開課本重新學習？

市場看壞軟體業？黃仁勳喊話「市場搞錯了」 AI 代理將讓本業更強

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。路透
輝達執行長黃仁勳表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。

黃仁勳在輝達發布財報後接受CNBC訪問時說：「我認為市場搞錯了。沒有人能提供比 ServiceNow 更好的服務，他們將開發出經過微調和優化的代理程式，能精準搭配現有自家的工具來處理各項工作。」

他說：「終究我們還是需要這些工具來完成工作，並以我們能理解的方式將資訊回傳。」

對於美國國防部和 Anthropic 之間的爭議，黃仁勳認為沒嚴重到不可收拾的地步。

美國國防部長赫塞斯限令 Anthropic 周五前放寬對國防部使用其 AI 工具的限制，否則可能面臨失去政府合約的風險。他揚言將該公司列為「供應鏈風險」，或動用《國防生產法》（DPA）。

黃仁勳認為，美國國防部有權以符合其利益的方式，來使用他們所採購的技術和產品。同樣地，Anthropic 也有權決定其產品的行銷方式以及可應用的案例。黃仁勳說：「所以我認為雙方都有其合理的立場。」

Anthropic 與國防部的談判陷入僵局，主因是因為該公司尋求保證其模型不會被用於自主武器或對美國人進行大規模監控；而國防部則希望Anthropic 同意開放「所有合法的使用案例」且不設限。

「我希望他們能解決問題，但如果談不攏，也不會是世界末日。」黃仁勳指出，Anthropic 並非世界上唯一的 AI 公司，而國防部也不是唯一的客戶。

黃仁勳 AI 輝達 國防部 美國

延伸閱讀

紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

Vera Rubin台鏈大補丸 AI教父黃仁勳讚賞神隊友

輝達明天財測預料將維持樂觀 關鍵在樂觀程度與3月 GTC 有哪些利多

紐時：CIA曾向蘋果輝達等機密簡報中國犯台風險

相關新聞

輝達財報／業績大好 為何股價竟由紅翻黑？這3個原因讓投資人失望了

輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，本季財測也超越市場預期，股價在周三（25日）收盤後一度大漲4%，然而隨著輝達高層...

市場看壞軟體業？黃仁勳喊話「市場搞錯了」 AI 代理將讓本業更強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。

台積電ADR連二日上漲續創新高 全球市值第六大

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，較台北交易溢價22.2%。

輝達財報／AI熱潮依然很強 上季營收大增73% Q1財測780億美元超預期

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報優於預期，主要由資料中心業務營收大增75%帶動，輝達同時公布強勁的本季營...

美股全面上漲 輝達財報亮眼激勵盤後續漲 AI軟體股強彈推升那指

美國股市周三全面上漲，三大指數延續科技股領漲之勢，觸及兩周以來最高點。在輝達（NVIDIA）盤後公布優於預期的上季財報之...

輝達財報優於預期 營收681億美元創新高

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布亮眼財報，營收681億美元創下新高，優於華爾街預期，顯示市場對其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。