快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

世界工時排名 瑞士每週35小時居歐洲之冠

中央社／ 蘇黎世26日專電

瑞士每週工時接近35小時，居歐洲之冠，而在全球最短工時排行榜中名列第46位。據研究，工時較短的國家，其居民往往也最感幸福。在荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國，平均每週工時均低於30小時。

根據國際勞工組織（ILO）與經濟合作暨發展組織（OECD）本週公布的最新數據，全球平均每週工時大致落在不到40小時至接近50小時之間。在工時最短的前十個國家中，有7個位於歐洲。瑞士的平均工時約35小時，位居全球第46名。

研究指出，高收入國家普遍採取較短工時制度，部分甚至推行每週4天工作制。荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國的平均每週工時皆低於30小時，而較短工時也與更高的幸福感呈現正相關。

世界人口綜述組織（World Population Review）分析，這些低工時國家「通常提供較優渥的加班補償、更有利於勞工的規範，以及更完善的育嬰假制度」。相較之下，「勤奮型國家」的勞動保障較弱，人民滿意度也相對偏低。

儘管瑞士工時不算短，但根據瑞士聯邦政府資料，每天跨境到瑞士工作的鄰國勞工仍高達40萬人，其中法國籍占58%，義大利籍占23%，德國籍為16%。

記者採訪了從義大利跨境到瑞士工作的台灣僑民林淑真。她表示，瑞士是全球薪資最高的國家之一，即使生活成本昂貴，扣除基本開銷後的淨收入仍普遍優於多數歐洲國家，這對跨境工作者具有強大吸引力。

然而，她也坦言瑞士並非完美天堂，房租與醫療保險自付額高之外，外國人的升遷機會也相對有限。此外，瑞士勞方的保障也較周圍國家低。

以她的觀察，樂於工作的人追求的是成就感。而瑞士人普遍今日事今日畢，雖然工時較長，但鮮少加班。對跨境工作者而言，在淨收入較高的情況下，能真正留在口袋的金額更多，也相對提升了生活的幸福感。

根據ILO與OECD的數據也顯示，全球工時最短的國家是葉門，平均僅25.89小時。然而，這是一個「短工時但生活艱困」的例外，可能原因包括女權低落，以及社會強調傳統家庭結構，使得葉門女性平均每週工時僅約 18小時，進而拉低全國平均值。

工時 瑞士

延伸閱讀

蔣萬安育兒減少工時 北市公務員能適用？人事處這樣說

北市推育兒減少工時 義大利婦女產後第一年「日休2小時」

蔣萬安力推育兒減少工時補助 中市府：視財政狀況審慎評估

北市12歲以下爸媽日減1小時工時工資市府補 新北暫不跟進

相關新聞

輝達財報／七大重點整理 宣告Rubin晶片已送樣客戶 下半年量產出貨

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報與本季財測都優於市場預期，執行長黃仁勳在聲明中表示，「我們的客戶正爭相投...

市場看壞軟體業？黃仁勳喊話「市場搞錯了」 AI 代理將讓本業更強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳周三表示，市場錯估了 AI 對軟體公司構成的威脅。

輝達財報／業績大好 為何股價竟由紅翻黑？這3個原因讓投資人失望了

輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，本季財測也超越市場預期，股價在周三（25日）收盤後一度大漲4%，然而隨著輝達高層...

台積電ADR連二日上漲續創新高 全球市值第六大

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，較台北交易溢價22.2%。

輝達財報／AI熱潮依然很強 上季營收大增73% Q1財測780億美元超預期

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報優於預期，主要由資料中心業務營收大增75%帶動，輝達同時公布強勁的本季營...

美股全面上漲 輝達財報亮眼激勵盤後續漲 AI軟體股強彈推升那指

美國股市周三全面上漲，三大指數延續科技股領漲之勢，觸及兩周以來最高點。在輝達（NVIDIA）盤後公布優於預期的上季財報之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。