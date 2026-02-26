Salesforce財測差強人意 祭500億美元庫藏股難擋 AI 競爭疑慮

Salesforce新年度營收成長預測差強人意，加深這家軟體巨人在人工智慧（AI）時代不敵後進競爭對手的疑慮。

Salesforce周三公布，展望2027 年 1 月的會計年度，營收預料為 460 億美元，雖符合分析師預期，但未能驚艷投資人。

Salesfoce 是客戶關係管理（CRM）軟體的領導廠商，最近成為華爾街焦慮 AI 衝擊既有供應商的指標性企業。過去 12 個月來，該公司股價下跌約 37%，主要是投資人擔心 AI 將降低競爭對手的跨足門檻，進而削弱 Salesforce 的定價能力。

Salesforce 表示，預期今年下半年「本業將再加速成長」。執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在新聞稿中指出，Salesforce「正穩步朝向」2030 會計年度達成 630 億美元年營收的目標邁進，高於華爾街預期的 603 億美元。

Salesforce 在紐約股市收盤價為 191.75 美元，隨後在盤後交易下跌約 5%。彭博行業研究分析師拉納（Anurag Rana）認為，Salesforce財測「恐怕不足以化解市場對 AI 顛覆產業現狀的疑慮」。

Salesforce 一直在促銷名為 Agentforce 的 AI 工具，這工具無需人工監督即可完成業務開發和客戶服務等工作。Salesforce在新聞稿中指出，此產品在1月止的上年度第4季經常性營收（ARR）突破 8 億美元，高於上一季的 5 億美元。

貝尼奧夫指出，Salesforce最近推出針對 IT 服務管理和生命科學領域的新產品，吸引來自 ServiceNow 和 Veeva Systems 等競爭對手的大型客戶。

執行副總裁史賓瑟（Mike Spencer）則提到，衡量未來業務指標的「剩餘履約義務」（RPO）第4季度達到 724 億美元。

史賓瑟在受訪時說：「有人認為軟體即服務（SaaS）已死，但事實並非如此。」「我們並未從客戶承諾中看到這種跡象——我們的 RPO 創下紀錄，因此對未來的發展軌跡感到樂觀。」

上季度營收增長 12% 至 112 億美元，創下 Salesforce 近年來最快的營收成長，不過成長部分是因最近收購的資料軟體公司 Informatica 所貢獻的 3.99 億美元營收所帶動。

若扣除匯率波動因素，該公司兩大主要產品線——銷售（Sales）與服務（Service）營收分別成長 8% 與 7%，均略低於華爾街所料。扣除部分項目後，每股盈餘為 3.81 美元，高於市場預測。

Salesforce 同時宣布500億美元庫藏股計畫，並將季度股利提高至每股44 美分。財務長暨營運長華盛頓（Robin Washington）表示，這「強化我們致力於回饋股東價值的承諾」。