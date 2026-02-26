台積電ADR連二日上漲續創新高 全球市值第六大

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，較台北交易溢價22.2%。

台積電（2330）大漲2.5%收在2,015.00元，市值達到1.66兆美元，本周接連超越Meta和沙烏地阿拉伯石油公司，成為全球市值第六大企業。台灣加權股價指數周三大漲712.07點，漲幅2.1%，收在35,413.07點。

美國股市周三全面上漲，三大指數延續科技股領漲之勢，觸及兩周以來最高點。在輝達（NVIDIA）盤後公布優於預期的上季財報之前，市場對 AI 顛覆性風險的焦慮暫時緩解。

道瓊工業指數上漲 307.65 點，漲幅 0.6%，收在 49,482.15 點。標普 500 指數上漲 56.06 點，漲幅 0.8%，收在 6,946.13 點。那斯達克綜合指數上漲 288.40 點，漲幅 1.3%，收在 23,152.08 點。

費城半導體指數周三也上漲 1.6%。輝達上漲1.4%。AI浪潮風向球輝達盤後宣布第4季度營收達 681.3 億美元，超越分析師預期，激勵盤後股價走揚約 3%。輝達占標普 500 指數權重的 8%，其業績展望被視為市場下一步走向最明確的指標。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,428.74 +0.5 2,015.00 20.5

日月光投控 ASX US 393.22 +1.2 389.00 1.1

聯電 UMC US 66.09 -3.4 65.50 0.9

中華電信 CHT US 136.62 +0.2 136.00 0.5