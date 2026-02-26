輝達財報／AI熱潮依然很強 上季營收大增73% Q1財測780億美元超預期

AI晶片龍頭業者輝達（Nvidia）公布上季財報優於預期，主要由資料中心業務營收大增75%帶動，輝達同時公布強勁的本季營收財測，顯示大規模的AI運算基礎建設仍繼續擴張。消息出爐後，輝達股價在周三（25日）盤後交易一度上漲4%，但稍後漲幅收斂。

輝達周三在聲明中表示，預估本季營收約780億美元，這高於分析師平均預估的728億美元。

執行長黃仁勳在聲明中表示：「我們的客戶正爭相投資AI運算，也就是驅動AI工業革命與未來成長的工廠。」

這項展望有助於緩解市場對AI投資泡沫的疑慮。黃仁勳多次淡化外界對AI硬體支出激增不可持續的擔憂。他主張，全球既有的老舊電腦設備要被能大幅提升生產力的新機器取代，仍需數年時間。

回顧上季（截至1月25日止），營收年增73%，達681億美元，扣除特定項目後，每股盈餘1.62美元，都高於分析師原估的營收659億美元、每股盈餘1.53美元。

上季淨利幾乎大增一倍，從去年同期的221億美元大增至430億美元。

上季經調整後毛利率75.2%，也略優於市場預期。

關於記憶體晶片短缺而大漲的問題，輝達在報告中表示，公司擁有足夠供應，「我們已策略性地確保庫存與產能，可滿足未來數季以上的需求」。

目前輝達整體營收中，有超過91%是來自資料中心部門，該部門涵蓋AI晶片。在上季，資料中心營收達623億美元，高於分析師平均預估的604億美元。

其他業務表現則較為疲弱。遊戲部門營收為37.3億美元，低於市場預估的40.1億美元。汽車相關營收為6.04億美元，華爾街預估為6.43億美元。

本月稍早，Meta宣布，未來幾年將部署「數百萬顆」輝達處理器，進一步深化兩家AI巨頭之間原已密切的合作關係。輝達主要競爭同業超微（AMD）本周也宣布與Meta達成類似的長期協議，並表示該交易價值達數百億美元。

一連串旨在鎖定長期運算產能承諾的巨額交易，被晶片商視為AI經濟強勁的證據。然而，這類交易中供應商與客戶有時互相持股的緊密關係，也引發外界批評，認為可能透過「循環交易」誇大需求。

另一個重大疑問是，輝達仍在等待是否能在中國大陸開展業務。北京與華府之間的政治僵局，限制了輝達向中國客戶銷售其最佳產品的能力。

輝達周三表示，第1季營收展望並未納入任何來自中國資料中心的收入。不過，輝達在申報文件中指出，本月已獲得美國許可，可向中國客戶出貨「少量」H200 晶片。

輝達表示：「截至目前，我們尚未在H200許可計畫下產生任何營收，也尚不清楚是否會允許任何產品進口至中國。該許可要求H200在出貨給客戶前，須先在美國接受檢查。因此，任何根據新許可計畫出貨的H200，在進口至美國時將面臨25%的關稅。」