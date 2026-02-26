美股全面上漲！輝達財報亮眼激勵盤後續漲 AI軟體股強彈推升那指

美國股市周三全面上漲，三大指數延續科技股領漲之勢，觸及兩周以來最高點。在輝達（NVIDIA）盤後公布優於預期的上季財報之前，市場對 AI 顛覆性風險的焦慮暫時緩解。

道瓊工業指數上漲 307.65 點，漲幅 0.6%，收在 49,482.15 點。標普 500 指數上漲 56.06 點，漲幅 0.8%，收在 6,946.13 點。那斯達克綜合指數上漲 288.40 點，漲幅 1.3%，收在 23,152.08 點。

費城半導體指數周三也上漲 1.6%。輝達上漲1.4%，台積電ADR漲0.5%。AI浪潮風向球輝達盤後宣布第4季度營收達 681.3 億美元，超越分析師預期，激勵盤後股價走揚約 3%。輝達占標普 500 指數權重的 8%，其業績展望被視為市場下一步走向最明確的指標。

先前受 AI 競爭疑慮重挫的軟體股強力反彈，標普軟體和服務指數大漲 2.9%。警用設備製造商 Axon Enterprise 因 AI 驅動軟體推升核心成長，股價飆升 18%；湯森路透（Thomson Reuters）也大漲 10%。

Salesforce（+3.4%）、Cloudflare（+4%）及週一受創的 IBM、甲骨文（Oracle）均連續兩個交易日走高，可第3季投資人正獎勵能證明 AI 強化現有業務的公司。

網際網路服務商 GoDaddy 因營收預測不佳重挫 14.3%；Workday 則因財測疲軟一度重摔近 10%，儘管終場收紅，仍反映出市場對企業軟體需求遭蠶食的戒心。

「我們在 AI 主題上正變得更加挑剔，」Horizon Investments 投資組合管理主管 Zach Hill 指出，投資人已走出「買進一切」的階段，轉向更具選擇性的價值投資。Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matthew Maley 則強調，輝達仍是市場領軍群體中最關鍵的個股。

類股表現不一。Lowe's 因財報與評論悲觀，指稱通膨與經濟不確定性壓抑消費者信心，導致住房類股下跌 3%，住宅建築商板塊下跌 3.7%。此外，投資人對川普國情咨文缺乏更新的住房政策也感到失望。

Netflix 飆漲 6.0%，創去年 4 月以來最大單日漲幅。主因 Warner Bros. Discovery 表示派拉蒙（Paramount Skydance）的新收購提議可能優於現有協議。

由於美股 2026 年初波動劇烈，資金持續輪動至歐洲及新興市場，MSCI 除美國外全球指數今年表現優於標普 500 指數。