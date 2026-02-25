蘋果慘當冤大頭？傳加價一倍搶記憶體 但三星其實只想漲這麼多

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
在動態隨機存取記憶體（DRAM）供給短缺之際，蘋果採購三星LPDDR5X記憶體的價格據傳翻漲一倍，漲幅大於三星原本訂下的目標。

南韓媒體Dealsite報導，三星以LPDDR5X RAM漲價100%為起始點與蘋果展開協商，原本計劃縮減漲幅至60%，但蘋果卻立即接受漲價一倍，凸顯蘋果鞏固DRAM供給的迫切性。

蘋果和其他業者2025年初採購12GB LPDDR5X記憶體晶片的價格估計介於25至29美元，但截至去年底這個數字已攀升至70美元。天風國際證券分析師郭明錤曾表示，蘋果應會吸收iPhone 18增加的成本，服務營收提供該公司充足財務緩衝。

蘋果服務部門2026年度第1季營收達到300.13億美元，比大多數科技公司總營收還高。

