Stripe擬收購同業PayPal

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博資訊報導，知情人士透露，支付處理業者Stripe考慮收購PayPal全部或部分事業。

不願具名的知情人士透露，尚未上市的Stripe已對收購這家數位支付先驅或旗下資產，表達初步意願。知情人士強調，相關討論尚處於初步階段，不確定最終是否會達成交易。PayPal在紐約股市股價24日收盤大漲6.7%，收在47.02美元，市值達到433億美元。

PayPal成立於1990年代，是數位支付領域的先驅。不過，隨著蘋果和Alphabet等更大型的對手紛紛搶占市場，PayPal在支付技術的現代化轉型上一直陷於苦撐。

2010年才由柯里森兄弟於加州創立的Stripe，則已成為業界備受矚目的新寵兒。同樣也就在24日，Stripe宣布公開收購員工持股，估值達到1,590億美元。

Stripe總裁柯里森本周接受訪問說：「PayPal過去幾年顯然過得很辛苦，隨著Apple Pay和Google Pay等服務加入競爭，局面大不如前。我不能針對任何併購的假設情況發表評論，但他們確實面臨著嚴峻的挑戰。」

PayPal原董事長羅瑞斯（Enrique Lores）將於3月1日接任總裁暨執行長，接替本月被解聘的執行長克里斯（Alex Chriss）。

情人 兄弟 資產

延伸閱讀

長和兩港口遭巴拿馬接管 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬接管長和港口 陸外交部：堅決維護企業合法權益

巴拿馬公告長和經營權合約無效 海事局接管港口

港口經營權遭撤 長和：已依投資保護條約 邀巴拿馬協商

相關新聞

高盛：股市「HALO交易」 掀新熱潮

高盛指出，股市正出現「HALO交易」新熱潮，投資人追求擁有重資產、低淘汰（Heavy Assets and Low Ob...

韓股躍全球第九大市場

南韓股市連破兩道重要關口，25日衝破6,000點大關，距離站上5,000點僅相隔一個月，而且股市總市值也超越法國，成為全...

澳洲稀土廠市值擠下澳航 爭搶關鍵礦物新競賽開打

隨著中國大陸主宰關鍵礦物的憂慮推升萊納斯稀土公司（Lynas）股價，這家澳洲礦商市值已超越穩居澳洲藍籌股地位的澳洲航空（...

不熟則考績、飯碗難保　AI能力已成美科技業標配

各行各業仍在感受AI帶來革新與衝擊之際，科技業已然進入強制員工使用甚至追蹤使用情況階段，納入考績衡量生產力提升。一些公司...

記憶體衝擊 惠普財測不如預期

全球PC二哥惠普（HP）在美股24日盤後釋出本季獲利展望，結果不如華爾街預期，本年度獲利也恐落於財測低標，主要受記憶體缺...

Anthropic推新AI 救援軟體業

人工智慧（AI）巨頭Anthropic於24日為自家Claude Cowork代理軟體，推出全新AI工具，但這次是與合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。