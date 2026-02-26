蘋果觸控筆電傳秋季亮相 打破創辦人賈伯斯鐵律

蘋果公司（Apple）傳出終於要打破已故創辦人賈伯斯堅持不推出「觸控筆電」的原則，預期今年秋季首度推出搭載具有觸控功能螢幕的MacBook Pro筆電，為Mac介面帶來重大改變，包括加入iPhone的「動態島」功能。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果正在改版14吋與16吋的MacBook Pro，首批具有觸控功能的Mac筆電將於今年秋季推出，並新增動態島功能、設在螢幕頂部中央，同時採用與iPhone相同的OLED螢幕。

蘋果可能推出觸控筆電，是一項重大轉變。數十年來，蘋果一直批評觸控筆電的概念，賈伯斯曾形容，這「在人體工學上的體驗非常糟糕」，他在2010年iPad發表會上，公開反對「垂直螢幕使用觸控方式」，因為手指操控時間一久，手臂會非常痠、很不舒服。

不過，市場環境已出現變化，許多Windows筆電已將觸控列為標準配備。同時，蘋果也逐步統一各平台App，使觸控功能更容易導入Mac。

此外，除了升級更快速的晶片外，該公司也必須以新功能吸引Mac用戶。