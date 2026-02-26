高市挺刺激政策 不急升息

日本政府25日提名兩位鴿派學者，加入日本銀行（央行）政策委員會，市場視此為首相高市早苗支持刺激政策立場的最近跡象。日圓聞聲轉弱，日股則大漲。

日本政府提名青山學院大學教授佐藤綾野和中央大學教授淺田統一郎，接替即將卸任的兩位委員野口旭和中川順子。野口的五年任期將於3月底屆滿，中川則於6月卸任。

由於這兩位獲提名的學者，均帶有濃厚的「再通膨派」色彩，市場猜測高市將在央行升息議題上維持謹慎態度，不急於調升利率。

瑞銀證券日本公司首席經濟學家足立正道說：「我感到很驚訝，兩位都是完全的再通膨派。」他說：「市場熱議日圓走貶和通膨壓力、並討論是否進一步升息之際，從這兩個人選中，可以感受到高市強烈的見解。」

消息傳出後，日圓兌美元由升轉貶，一度跌0.6%至156.82，可見投資人認為新委員很可能支持寬鬆貨幣政策。日經225指數則在午盤過後漲幅擴大，終場收漲2.2%，再創歷史新高。

這是高市首相在本月初贏得大選後，首次有機會直接影響由九位成員組成的政策委員會；市場人士也正密切關注，試圖從中解讀她的施政意圖。

與兩位獲提名人相識的前日銀政策委員原田泰表示，「兩人都認為，從貨幣和財政雙管齊下來支撐經濟非常重要」。「他們可能認為，在通膨數據預期將會降溫的情況下，很難有正當理由繼續調升利率。」

原田並表示，這兩位新成員一開始不太可能主導委員會的意見，但他們的主張漸漸會得到其他委員響應。

澳洲聯邦銀行策略師康恩說：「市場可能將這兩位接替人選，解讀成比卸任的委員更偏向鴿派。但日圓拋售力道有限，加上長天期日本公債（JGB）殖利率的波動情況，可見市場並不怎麼擔心高市會干預日銀政策。」

然而，高市的立場仍然關係重大。日媒本周報導，高市上周和日銀總裁植田和男會面時，曾對進一步升息表達憂慮，日圓兌美元匯率一度回貶多達1.1%。