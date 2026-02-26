高盛：股市「HALO交易」 掀新熱潮

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電

高盛指出，股市正出現「HALO交易」新熱潮，投資人追求擁有重資產、低淘汰（Heavy Assets and Low Obsolescence）的企業，在人工智慧（AI）可能顛覆既有商業模式的「AI恐慌交易」蔓延之際，「HALO類股」正成為贏家。

AI恐慌交易已重創軟體業者，拖累軟體即服務（SaaS）類股重挫，促使投資人轉向較不易受AI革命衝擊的產業，這些企業大幅仰賴以重金投資、生產需求在AI時代也不會減弱的產品或服務，例如航太、汽車、餐飲及半導體等產業。

高盛分析師團隊24日指出，「資產密集度」已成為「估值與報酬率的關鍵驅動者」，該公司列舉的歐洲資本密集HALO類股，2025年以來的股價表現已優於媒體、零售、商業服務和軟體等「輕資本」類股，領先幅度達35%。

高盛所列的資本密集企業，包括空中巴士、BMW、福斯、雀巢、Diageo及艾司摩爾（ASML）等，輕資本類股則包括思愛普（SAP）、達梭系統（Dassault）及Sage集團等。高盛指出，電網、管線、公用事業商、交通基建、關鍵機械業者，以及長周期的工業產能業者，都是「HALO」企業的範例。

高盛指出，在過去，輕資本類股的股價估值常高於重資本類股，背後邏輯是軟體業者受益於資產負債表的重資產較少，但現在可能不再是如此，軟體公司的股價正遭可能被AI取代的憂慮所打擊，AI新模型陸續問世，已對砸重金投資AI的大型股造成壓力，並且可能顛覆軟體與資訊科技（IT）服務商模。

高盛分析師指出，投資人正在重新評估韌性與實體經濟資產的戰略價值，「市場正在獎勵產能、網路、基礎設施和工程複雜性，全都是複製成本高昂的資產，也較不易被科技淘汰」。

高盛並未在報告裡指明美股趨勢，但「HALO類股」顯然受惠，波音股價今年來已上漲8%，可口可樂、百事等餐飲類股也大漲13%-25%。另外，iShares半導體指數型基金（ETF）今年來已上漲超過20%，過去一年來更漲逾65%，要歸功於美光、超微（AMD）、應用材料及科林研發等業者股價大漲。

