澳洲稀土廠市值擠下澳航 爭搶關鍵礦物新競賽開打

經濟日報／ 編譯簡國帆林文彬／綜合外電

隨著中國大陸主宰關鍵礦物的憂慮推升萊納斯稀土公司（Lynas）股價，這家澳洲礦商市值已超越穩居澳洲藍籌股地位的澳洲航空（Qantas），凸顯全球正掀起爭搶關鍵礦物的新競賽，「天然資源國族主義」時代已來臨。

生產少量稀土的萊納斯已成為貿易衝突受益者，該公司股價今年來截至25日收盤上漲36.9%，市值攀升至171.4億澳幣（121.4億美元），高於澳航的161.2億澳幣。萊納斯和澳航26日都將公布全年財報，市場預期澳航淨利將達到10.3億澳幣，遠高於萊納斯的1.12億澳幣。

CNBC報導，美國、歐盟及亞洲都正擴大礦產庫存，囤積被視為攸關國家安全與產業政策的資源。華府已提出規模120億美元的「金庫計畫」（Project Vault），澳洲1月也宣布計劃透過8億美元的戰略關鍵礦物準備，建立正式的國家支持庫藏戰略，優先考慮銻、鎵和稀土元素。歐盟則根據「RESourceEU」戰略，推動建立關鍵原物料聯合庫存的計畫。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員施洛德（Patrick Schröder）說：「我們無疑看到許多國家思維轉向天然資源國族主義…這是危險趨勢，如果積累庫存的措施變得具強制性、缺乏透明度而且被武器化，戰略庫存可能演變成囤貨。」

庫存 澳洲 戰略

