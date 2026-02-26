韓股躍全球第九大市場

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電

南韓股市連破兩道重要關口，25日衝破6,000點大關，距離站上5,000點僅相隔一個月，而且股市總市值也超越法國，成為全球第九大市場，凸顯全球記憶體需求激增，帶動三星電子和SK海力士等一路狂飆、推高大盤

Kospi指數25日大漲1.91%，收在6,083.86點，今年來已上漲42%，延續去年76%的漲勢。

據彭博彙整資料，韓股市值在24日攀抵3.76兆美元，從2025年初以來，市值大增約2.23兆美元，超車法股的3.69兆美元。目前韓股市值已超越法股和德股，一般而言，如此迅速的漲勢往往會引發警訊，但分析師仍維持樂觀看法，表示目前是韓股市場的分水嶺時刻。

券商野村近日將Kospi指數目標水準上調，上半年有望觸及8,000點，理由包括記憶體超級周期、AI資本支出供應鏈與國防產業的獲利動能，以及實體AI供應鏈的價值估值。若李在明當局能加速企業價值改革，改善股市結構，預估大盤指數有機會突破8,000點之上。

目前已有跡象顯示，過往偏好美股的南韓散戶，正回流本國市場。若此趨勢持續，可望推動下一波漲勢。

指數 大盤 供應鏈

