台歐經貿合作持續升溫 近10年投資規模增650%

中央社／ 布魯塞爾25日專電
駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組組長許莉美指出，COVID-19疫情後，台灣與歐盟的雙邊經貿合作內容與互動層面不僅更加緊密，範圍也持續擴大。圖／中央社
近年台灣與歐盟之間的經貿關係越來越密切，台灣企業赴歐盟國家投資顯著增加，過去10年的投資額大幅成長650%。除了半導體等科技產業外，牽涉安全與非紅供應鏈的無人機，也被視為潛力產業。

據經濟部國際貿易署統計，歐盟為台灣第4大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額逾686.4億美元；在投資方面，歐盟是台灣最大外資來源。台歐雙邊貿易及投資均持續顯著成長。

台歐之間的經貿合作關係持續加溫，駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組組長許莉美接受中央社訪問時分析，COVID-19疫情前數年，雙方已陸續建立包含經貿對話在內的多個經貿合作平台。在疫情之後，原為次長級的經貿對話改為部長級，而且是由歐方主動提出。是歐盟對台關係態度轉變的重要象徵之一。

許莉美說明，疫後雙邊的合作內容與互動層面不僅更加緊密，範圍也持續擴大。以產業對話會議為例，討論議題已由傳統經貿議題，擴展至最新科技領域，將新興科技納入合作架構之中，反映雙方在高科技與產業發展上的互補性逐漸顯現。

另一方面，歐盟相關總署官員近年赴台交流頻率增加。許莉美觀察，這些官員訪台後，對台灣產業實力與技術發展更加清楚，因此發現更多潛在合作可能，態度也更開放，這些變化都使台歐雙邊可合作的空間持續擴大。

整體的雙邊貿易變化趨勢，許莉美分析，疫情爆發隔年，即2021年，雙邊貿易額便顯著上升，貿易總值達到687.6億美元，較2020年成長32.51%。隨後數年維持穩定發展，較少受到政治干擾。

至於企業投資情形，過去台灣對歐盟投資額相對較有限，台商主要的資金集中於中國與東南亞。然而，在疫情後，由於供應鏈多元化、分散風險與全球布局，台商開始探詢其他的市場。若以10年為單位，從2016年到2025年的10年間，台灣對歐盟的總投資規模約為138.8億美元，較2006年至2015年的10年間總投資規模18.5億美元，大增約650%。

許莉美說，台灣企業赴歐投資主要以半導體等高科技產業為主。除了極具規模的大企業外，包含供應商與不同領域的中小企業，也在這樣的趨勢下開始關注歐洲市場，因此經濟部也陸續在捷克與波蘭設立貿易中心，協助台商一站式投資服務，支援供應鏈布局。另一方面，包含比利時在內的歐盟會員國，近年也積極赴台招商，強化與台灣企業的接觸與互動。

她形容，台灣與歐盟間經貿互動的變化，以及議題範圍逐步擴大、合作深化，並非一蹴可幾，都是一點一滴累積的成果。

對於未來雙邊經貿發展展望，許莉美認為地緣政治風險仍是一大挑戰，因此透過各種方式說明、舉例，說服歐盟相關部門持續與台灣合作是相當重要的；其次，保護主義抬頭，也將連帶使得企業成本與貿易障礙上升。

然而，有新的挑戰自然也有新的機會，許莉美說，隨著AI等高科技發展，台灣已具有不可取代性，除了半導體領域，在牽涉到經濟安全與非紅供應鏈的無人機產業，以及能源與關鍵礦物等領域，均是未來雙方潛在的深化合作方向。

