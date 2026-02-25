科技股帶動亞股走揚 首爾、東京創新高
在華爾街科技股反彈帶動下，亞洲股巿今天由科技公司領頭上攻而迎來一波漲勢，首爾與東京股市雙雙攀上歷史新高。
法新社報導，美國投資人對於股價估值過高和美國政經前景的不確定性日益憂心，資金從紐約流向亞洲。本週亞股表現普遍穩健，投資人積極承接，搶進人工智慧（AI）浪潮。
在美國總統川普的關稅政策20日遭到最高法院重挫，以及他考慮對伊朗採取打擊行動的背景下，巿場也關注他的國情咨文。
市場焦點接下來轉向晶片大廠輝達（NVIDIA）稍晚將公布的財報，分析師認為其表現可能對市場產生重大影響。
城市指數（City Index）的魏勒（Matt Weller）警告：「簡單來說，財報僅達標恐怕不足以推升股價，特別是若財測保守而讓部分投資人擔憂AI資本支出需求可能轉弱。」
日股基準日經指數今天收漲2.2%，來到58583.12點。港股恆生指數收漲0.7%，來到26765.72點。上證指數收漲0.7%，來到4147.23點。
至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、雅加達、馬尼拉股市收漲。新加坡、吉隆坡、威靈頓股巿收跌。
