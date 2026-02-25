科技股帶動亞股走揚 首爾、東京創新高

快訊

中央社／ 香港25日綜合外電報導
在華爾街科技股反彈帶動下，亞洲股巿今天由科技公司領頭上攻而迎來一波漲勢，首爾與東京股市雙雙攀上歷史新高。圖／法新社
在華爾街科技股反彈帶動下，亞洲股巿今天由科技公司領頭上攻而迎來一波漲勢，首爾與東京股市雙雙攀上歷史新高。

法新社報導，美國投資人對於股價估值過高和美國政經前景的不確定性日益憂心，資金從紐約流向亞洲。本週亞股表現普遍穩健，投資人積極承接，搶進人工智慧（AI）浪潮。

在美國總統川普的關稅政策20日遭到最高法院重挫，以及他考慮對伊朗採取打擊行動的背景下，巿場也關注他的國情咨文。

市場焦點接下來轉向晶片大廠輝達（NVIDIA）稍晚將公布的財報，分析師認為其表現可能對市場產生重大影響。

城市指數（City Index）的魏勒（Matt Weller）警告：「簡單來說，財報僅達標恐怕不足以推升股價，特別是若財測保守而讓部分投資人擔憂AI資本支出需求可能轉弱。」

日股基準日經指數今天收漲2.2%，來到58583.12點。港股恆生指數收漲0.7%，來到26765.72點。上證指數收漲0.7%，來到4147.23點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、雅加達、馬尼拉股市收漲。新加坡、吉隆坡、威靈頓股巿收跌。

亞股 日股

相關新聞

「川普交易」已死但「睡美人」復活 看全球股市與美股此消彼長便知

「川普交易」已死，「反川普交易」大行其道。全球投資人正爭先恐後避開川普2.0主政下的美國資產，美股與全球股市運勢互為消長...

澳幣、紐元今年超強 亞幣走高觸及16個月高點

澳幣、紐元、挪威克朗等主要貨幣，今年以來，隨著外匯市場預期這些與大宗商品關係緊密的經濟體，利率走向由降息轉為升息，兌美元...

澳幣、紐元、挪威克朗升值 預示投資人對全球利率翻升布局

英國金融時報（FT）報導，澳幣、挪威克朗與紐元等商品貨幣，今年來在主要貨幣中兌美元匯率領先上揚，主因外匯市場預示全球利率...

採「雙供應商」策略Meta砸千億買AMD晶片 並可購10%股權

在人工智慧(AI)軍備競賽持續升溫之際，Facebook母公司Meta Platforms再度加碼布局採購晶片。Meta...

高市提名「再通膨派」二學者入日銀 日圓回貶 日股擴大漲幅

日本政府周三提名兩位鴿派學者加入日本銀行（日銀）政策委員會，市場視此為首相高市早苗支持刺激政策立場的最近跡象。日圓聞聲轉...

快要超車台股了？韓股市值狠甩德法躍居第九 今年狂漲45%稱冠全球

南韓股市整體市值今年接連超越德國與法國，躍居全球第九大股市，緊追在排名第八的台灣股市之後，凸顯出在全球AI熱潮帶動科技股...

