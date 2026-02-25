澳幣、紐元今年超強 亞幣走高觸及16個月高點

快訊

澳幣今年至今，兌美元匯價己升值6.52%。路透
澳幣、紐元、挪威克朗等主要貨幣，今年以來，隨著外匯市場預期這些與大宗商品關係緊密的經濟體，利率走向由降息轉為升息，兌美元匯率勁升。亞幣也因為避開美元的「貶值交易」盛行，相關指數觸及16個月最高。

澳幣兌美元匯率今年已勁升6.52%，來到三年高點附近，在彭博資訊的主要貨幣升值排行榜中高居第一；紐元漲幅也有3.91%。

澳洲央行本月如許多分析師預期，因應通膨上升，成為已開發國家中首個升息的國家，開啟了新一輪的升息周期。市場現在預估今年還會再有一次或兩次升息，每次升息1碼（25個基點）。

特別是今（25）日最新的數據顯示，通膨比預期更快速攀高，1月的扣除極端值的平均通膨年增率3.4%，高於分析師預期的3.3%，且是連續第七個月通膨率高於央行的2%～3%目標。這再度令交易員加大押注今年第二次升息的時間點或許就近在5月。

紐元今年來升值近4%，代表市場預期未來幾個月，紐西蘭就要開始調高利率。

挪威克朗兌美元今年的升值幅度高達5.77%，基於上個月意外的通膨升高，市場現在預期挪威央行今年上半有些許機會也加入升息行列。澳幣、挪威克朗和紐元是所謂的G10貨幣中，今年兌美元表現最強的前三名。經濟學家認為他們是全球央行更廣泛轉鷹「礦坑裡的金絲雀」。

拜看空美元的「貶值交易」（預期美元貶值、美債跌價的避險操作）之賜，亞幣兌美元的匯率表現也很亮眼。彭博亞幣指數今（25）日上升0.2%，觸及2024年10月以來的最高點。其中，馬來西亞的馬元今年至今兌美元匯價上漲4.3%，居亞幣之冠，菲律賓披索升值2.15%排第二，中國大陸人民幣漲1.68%是第三名。星元、泰銖也分別有1.64%、1.58%漲幅。

同時，全球投資人現在蜂擁台灣台積電、三星電子等亞洲人工智慧（AI）供應鏈關鍵廠商。

新加坡華僑銀行外匯策略師Christopher Wong說：「只要美國以外的地區成長動能持續，我們仍會看到亞幣的上漲空間。」

