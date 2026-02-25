澳幣、紐元、挪威克朗升值 預示投資人對全球利率翻升布局

英國金融時報（FT）報導，澳幣、挪威克朗與紐元等商品貨幣，今年來在主要貨幣中兌美元匯率領先上揚，主因外匯市場預示全球利率將轉而上升。

今來年澳幣兌美元升值6%，接近三年高點，是彭博資訊追蹤的主要貨幣中最強勢，因為澳洲央行（RBA）本月逆向升息，以因應通膨上升。交易商預期RBA今年內還會進一步升息1-2碼。澳洲政府數據顯示，元月截尾式通膨率（扣除物價變動較大項目）比去年同期上升3.4%，比去年12月時的3.3%升幅更上層樓，且高於分析師預估。澳盛銀行資深經濟學者丁伯瑞爾表示，「截尾式通膨率升高，使央行5月升息的可能性進一步上升」。

紐元兌美元今年來則升值近4%，因為交易商預期紐西蘭央行未來數月內將首度升息；挪威克朗則升值逾5%，因為元月通膨意外上升，使市場預期上半年挪威央行有機會升息。

投資機構指出，上述三種貨幣是G10貨幣中表現前十強，預示全球利率周期將重大轉向；各大經濟體將結束降息周期，並重新聚焦於抑制通膨。新加坡銀行首席經濟學者莫希─烏丁表示，這些國家是「媒礦坑裡的金絲雀」，預示貨幣政策將轉向「鷹派」。這種情勢有時對「原物料商品貨幣」有利，主因近月來石油、銅及其他原料價格上漲。

這三種原料貨幣升值，也得力於投資人減碼美元部位，以規避川普決策混亂及美國政府負債持續增加的風險。

預期其他國家將提高利率，是近月來美元弱勢的因素之一，因為美國高利率對美元的支持力量正在縮小。大部分交易商都認為，美國的降息周期尚未結束。但一些專家相信美國降息周期將比預期更早結束，摩根大通與法國巴黎銀行都預期，今年聯準會（Fed）將完全不會降息，部分是因為經濟成長熱絡。

澳幣、紐元及挪威克朗走強的另一項原因，則是因為投資人偏愛財政相對健康的國家；木星基金經理人納許表示，這三種貨幣是「財政健全且偏重原料的貨幣」。反觀日本雖然升息，但投資人擔憂日本財政惡化，因而對日圓構成下壓。