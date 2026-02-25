歐中貿易失衡加劇 歐盟官員促加快防禦調查動作

歐洲聯盟（EU）貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）批評歐盟在貿易防禦措施上行動遲緩，警告冗長的調查程序與僵化規則，將無法保護歐盟免於中國日益強勢的出口攻勢衝擊。

「南華早報」報導，塞夫柯維奇今天在歐洲議會（European Parliament）發言時，抨擊北京「不可持續」的貿易順差，並呼籲緊急改革全球貿易規則，以因應「產能過剩」、「不公平貿易政策」與「國家補貼」等問題。

他同時證實，歐盟執委會正「密切監控」中國插電式混合動力車對歐盟出口增加的情形。

塞夫柯維奇說：「去年我們對中國的貿易逆差達到3600億歐元（約4240億美元）…顯然這在中長期不可持續下去。」他並引用國際貨幣基金（IMF）研究指出，中國國內生產毛額（GDP）約4%用於各類國家補貼上。

他表示，歐盟目前啟動200多起貿易防禦調查，但在經濟安全框架討論下，必須思考如何加快程序。一般貿易調查平均需時一年以上，且往往依賴企業正式申訴，過程冗長，經常錯失最佳行動時機。

去年底，歐盟新發布一項有關經濟安全的政策宣示，希望大幅推動貿易行動，並將其與產業及安全政策目標結合。今年1月，歐盟在世界貿易組織（WTO）提出構想，主張成員間貿易通常適用的「最惠國待遇」原則，應由成員「爭取」，而非自動適用。

塞夫柯維奇並在「金融時報」（Financial Times）撰文倡議相同觀點。他表示，此舉「引發廣泛關注」，目的是展開誠實辯論，討論WTO需要哪些改革。

他強調，全球產能過剩、不公平貿易政策與國家補貼，是當前問題所在，而30年前基於公平競爭與市場開放原則所建立的最惠國制度，如今條件已不復存在。

他透露，將在下月於喀麥隆舉行的WTO部長級會議期間，與中國商務部長王文濤討論貿易逆差、歐盟企業市場准入，以及中國對稀土出口的管制問題。

儘管近幾個月歐盟與中國互動層級降低，但貿易與競爭調查卻加速展開。

今年以來，針對風力發電機、中國快時尚公司Shein，以及鎖定電信巨頭華為和中興通訊的法規調查已相繼展開。

此外，歐洲議會因美國最高法院裁定川普關稅無效，以及隨後對全球進口商品加徵15%基準關稅而暫停協議批准程序。

塞夫柯維奇敦促議會下月恢復表決，同時為這項協議辯護。他說：「你們很多人不喜歡這項協議，但老實說，我從未聽到替代方案。選擇是什麼？達成協議，或在8月爆發貿易戰？」

他透露，與華府的密切互動曾協助解決去年衝擊歐洲安世半導體（Nexperia）晶片危機。在去年11月釜山會談後，北京已解除對安世半導體成品的出口管制。